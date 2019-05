Senna Gammour "Ich stehe auf einem Berg, und die Menge ruft meinen Namen"

Vor Kurzem habe ich ein altes Foto von mir gefunden. Darauf bin ich 16 und stehe zum ersten Mal auf einer Bühne. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie nervös ich damals war und welche Träume ich zu der Zeit hatte. Ich wollte eine erfolgreiche Musikerin werden und setzte alles daran, diesen Wunschtraum zu verwirklichen.

Senna Gammour 39, ist als Tochter marokkanischer Einwanderer in Frankfurt am Main aufgewachsen. Nach dem Ende ihrer Band Monrose baute sie sich eine Karriere als Stand-up-Comedian und Social-Media-Star auf. Mit ihrem ersten Buch Liebeskummer ist ein Arschloch steht sie derzeit auf der Bestsellerliste, im Juni ist sie mit ihrem neuen Bühnenprogramm auf Tour.

Ich bin früh erwachsen geworden. Als ich zwölf war, starb mein Vater an Lungenkrebs. Zu sehen, wie sich ein geliebter Mensch regelrecht auflöst, war ein Albtraum. Jahre später fing ich an, von ihm zu träumen. Diese Träume endeten immer damit, dass er in einem Licht verschwand. Einmal war dieses Bild ganz besonders deutlich – es war das letzte Mal, dass ich von meinem Vater geträumt habe. Heute ist mir nur ein Koffer mit einigen Andenken an ihn geblieben. Seine Uhr, ein Pyjama, ein paar Fotos.

Der Tod meines Vaters machte mir bewusst, wie kurz das Leben sein kann. Deshalb wollte ich meine Träume nicht aufschieben. Schon während der Schulzeit fing ich an, Musik zu machen. Mit 21 hatte ich einen Traum, in dem ich mit einem Mikrofon auf einem Berg stehe und eine unsichtbare Menschenmenge meinen Namen ruft. Zu der Zeit habe ich in einem Café gearbeitet, nebenbei trat ich als Sängerin in kleinen Jazz-Clubs auf. Von den Gagen produzierte ich ein Demotape und schickte es an verschiedene Plattenfirmen. Eine davon hat mich daraufhin nach Hamburg eingeladen – aber der Manager, mit dem ich verabredet war, sagte dann kurzfristig ab.

Nach diesem Erlebnis war ich einfach nur sauer auf mich und meine Träume. Ich dachte, sie würden mich vom realen Leben abhalten. Ich fing eine Ausbildung zur Groß- und Einzelhandelskauffrau an. Doch die Künstlerin in mir träumte weiterhin von der großen Bühne.

Ein paar Jahre später nahm ich an der Castingshow Popstars teil. Mit jeder Runde, die ich weiterkam, rückte mein Traum näher. Am Ende wurde ich Teil der Girlgroup Monrose. Aber als sich die Band nach fünf Jahren auflöste, war das für mich der Anfang eines Albtraums. Zwar hatte ich Jobs als Moderatorin, aber mein Privatleben lag in Scherben. Und dann erkrankte auch noch meine Mutter an Krebs.

Ich habe die Kraft bewundert, mit der sie sich gegen die Krankheit gestellt hat. Mich quälten Albträume, in denen sie nicht mehr da war. In meinen Tagträumen habe ich versucht, mir vorzustellen, wie es sein würde, wenn sie wieder gesund wird.

Mit meinen Geschwistern musste ich eine Klinik für die Behandlung meiner Mutter auswählen. Wir waren damit komplett überfordert. Deshalb betete ich eines Abends das Istikhara-Gebet, das uns Muslimen bei wichtigen Entscheidungen hilft: Du fragst Gott, und er wird dir mit einem Gefühl oder Zeichen antworten. So war es dann auch: Am nächsten Morgen klingelte mein Telefon, es war eine der Kliniken, die wir ins Auge gefasst hatten. Da wusste ich, dass sie die richtige für meine Mutter war. Heute lebt sie krebsfrei.