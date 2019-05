Diamantring Wahrer Glanz

Wenn ein Mann einer Frau einen Diamantring schenkt, gilt das seit je als eindeutig zu interpretierende Geste: Hier ist die ganz große Liebe unterwegs. Diamanten sind zwar schon seit dem 4. Jahrtausend vor Christus bekannt, blieben aber lange Zeit eine Seltenheit, da die Edelsteine schwer zu fördern sind. So ist das Ritual, einen Diamanten als Symbol ewiger Zuneigung zu schenken, noch nicht sehr alt. Und erst im 17. Jahrhundert ließen sich Diamanten dank spezieller Schleiftechniken so gestalten, dass sie das gesamte einfallende Licht zurückwarfen. Der 1910 entwickelte moderne Brillantschliff mit 57 Facetten brachte dem Stein dann jenen Glanz, der heute Standard ist.

Im 19. Jahrhundert wurden vor allem in Südafrika viele Diamanten gefördert, was den Preis fallen ließ. Gleichzeitig kaufte der Diamantenhändler De Beers so viele Minen auf, bis das Unternehmen 90 Prozent des Marktes beherrschte. Als Quasi-Monopolist limitierte De Beers den Handel mit Diamanten, um den Preis hoch zu halten. Das allein weckte allerdings noch keine exklusive Begehrlichkeit. Die große Karriere des Diamanten begann erst in der Nachkriegszeit, als er durch eine Werbekampagne zum Symbol der Liebe erklärt wurde. Zum einen wurden jetzt Hollywood-Diven mit prächtigem Brillantschmuck ausgestattet. Zum anderen schrieben Werbefachleute romantische Liebesgeschichten, die sich um Diamanten drehten, und boten sie amerikanischen Colleges als kostenloses Unterrichtsmaterial an. In den Köpfen von jungen Frauen sollten Diamanten als Symbol für ewige Liebe verankert werden.

So ist der Diamant mit einer festen Symbolik verbunden, was man von Saphiren und Smaragden nicht behaupten kann. Ohne die modernen Medien wäre das Image des Edelsteins nicht denkbar gewesen. Allerdings hängt auch sein weiteres Schicksal von den Medien ab: In Afrika sind viele Bürgerkriege mit Diamanten finanziert worden. Die so entstandene Bezeichnung "Blutdiamant" hat das Image der schönen Steine nachhaltig geschädigt. Wer will schon einen Ring mit einem Brillanten verschenken, mit dessen Gegenwert Waffen für Kindersoldaten finanziert wurden.

Deshalb achten seriöse Händler heute auf die verbriefte Herkunft ihrer Steine. Der Schmuckhersteller Tiffany & Co. – Erfinder des klassischen Verlobungsrings – lässt nun in alle Diamanten ab 0,18 Karat per Laser eine Nano-Seriennummer eingravieren. Für das Auge ist diese nicht sichtbar. Unter dem Mikroskop wird jedoch ersichtlich, woher der Stein stammt. Denn nur Glanz, der auch moralisch rein ist, ist wahrer Glanz. Unabhängig davon könnte man natürlich auch andere Wege einschlagen, um einander zu sagen, dass man sich liebt.

Foto: Peter Langer / Reine Geste: Ring Tiffany True von Tiffany & Co.