Erdbeer-Rhabarber-Crumble Im Erdbeerwahn

Schon wieder kein Spargelrezept hier. Warum? Ich habe einfach keine Lust darauf. Auch nicht auf grünen Spargel. Ich habe nichts gegen Spargel, aber soweit ich weiß, gibt es keine Verpflichtung, zwischen April und Juni Tag für Tag Spargel zu essen oder überhaupt Spargel zu essen. Ich setze aus.

Ich bin mir sicher, dass Sie, lieber Leser, keine Schwierigkeiten haben werden, in anderen Medien fündig zu werden, wenn Sie auf der Suche nach Spargelrezepten sind. Ich meine es gar nicht böse. Ich gucke auch keinen Fußball. Nein, auch keine WM-Spiele, auch keine WM-Endspiele mit deutscher Beteiligung. Ich unterlasse dies alles nicht, um anders zu sein. Ich bin einfach so. Minderheiten sind nicht immer mit Absicht Minderheiten. Aber wenn ich weiter von meinen Mitmenschen immerzu und leicht vorwurfsvoll gefragt werde, warum in Gottes Namen ich nicht Fußball gucke und nicht Game of Thrones und nicht die ganze Zeit Spargel esse – dann werde ich mich vielleicht radikalisieren und das Ganze zum Programm erklären, und zwar zu einem Akt der Rebellion. Mal sehen. Beim Erdbeerwahn allerdings mache ich gern mit.

Den Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Mehl, Butter, Zucker, Mandeln in einer Schüssel mit den Fingern zu einem krümeligen Teig vermengen. Ingwer sehr fein reiben und hinzufügen. Das Grün der Erdbeeren entfernen, Erdbeeren halbieren. Rhabarber schälen und in 2 cm lange Stücke schneiden. Beides in einer Auflaufform gleichmäßig verteilen. Zucker und Crème fraîche darübergeben. Den Teig darauf verteilen. 30 Minuten lang backen, lauwarm servieren, eventuell mit etwas Crème fraîche.

Erdbeer-Rhabarber-Crumble

Zutaten für 4 bis 6 Personen: 100 g Mehl, 100 g Butter, 80 g Zucker, 80 g gemahlene Mandeln, ein 1 cm dickes Stück Ingwer, 250 g Erdbeeren, 6 Stangen Rhabarber, 2 EL Crème fraîche, 2 EL Zucker