Die großen Fragen der Liebe Soll sie von ihrem Vorleben erzählen?

Die Frage: Eigentlich ist Verena gar nicht stolz auf ihre bewegte sexuelle Vergangenheit. Sie hatte ihren ersten Freund mit 15 Jahren. Als sie ihren jetzigen Ehemann Markus kennenlernte, war sie 28, er drei Jahre jünger. Markus hatte vor Verena andere Freundinnen, aber da war nichts außer Küssen. Er war überzeugt, dass Sex etwas Besonderes sei und er ihn sich für die Richtige aufsparen müsse. Verena war die Richtige! Inzwischen sind sie verheiratet und haben Zwillinge. Seit die Kinder da sind, ist Markus oft in sich gekehrt. Verena fragt ihn, was ihm zu schaffen macht. "Ich komme nicht davon los, dass du so viel mehr sexuelle Erfahrungen hast als ich. Ich kann deinen Vorsprung nie mehr aufholen. Ich denke immer darüber nach, was für Beziehungen du hattest. Du musst mir genau sagen, wie viele und was du mit ihnen gemacht hast!"

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden