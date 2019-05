ZEITmagazin: Frau Randl, Sie sind aus Berlin in die Uckermark gezogen, einen der am dünnsten besiedelten Landstriche Deutschlands. Ein Rettungsversuch?

Lola Randl 39, ist Filmregisseurin und Autorin. Über ihr Wohn- und Arbeitsprojekt in Gerswalde in der Uckermark erschien jüngst ihr Buch Der große Garten. Am 9. Mai lief ihr Kinofilm Von Bienen und Blumen an, der ebenfalls dem Leben auf dem Land gewidmet ist

Lola Randl: Seit ich denken kann, hoffe ich auf die Rettung: Dies oder jenes müsste nur noch so oder so sein, dann wäre ich gerettet. Langsam weiß ich, dass es keine Rettung gibt, dass alles einfach so ist, wie es ist, und es darum geht, damit etwas zu machen und vor allem zu akzeptieren, dass alles unvorstellbar komplex ist und unlösbar.

ZEITmagazin: Wovor wollen Sie gerettet werden?

Randl: Die Frage ist ja, wie man sich selbst auf der Welt fühlt, ob man sich von der Welt gehalten fühlt oder ob man sich in die Welt geworfen fühlt. Dieses Gefühl ist schwer zu ändern. Ich war schon immer auf der Flucht. Nicht vor einer äußeren Bedrohung, sondern vor mir selbst.

ZEITmagazin: Wenn man so viel auf die Beine stellt – Sie sind Filmemacherin und Autorin, haben ein Landgut aufgebaut, dann haben Sie auch noch zwei Kinder –, kommt dann nicht irgendwann mal ein Gefühl der Sicherheit?

Randl: Wenn man alles letztlich aus einer Angst vor dem Tod heraus macht, dann kann man zwar sehr viel schaffen, aber die Angst wird deshalb nicht weniger. Man muss sich mit dem Tod anders anfreunden. Eigentlich müsste man weniger machen, um sich mit ihm anzufreunden.

ZEITmagazin: Sie sind erst 39 – wann tauchte diese Angst vor dem Tod auf?

Randl: Das ist schon meine Kinderangst. Damals fürchtete ich immer, dass meine Mutter stirbt, ich hatte ihr gegenüber einen großen Beschützerinstinkt, und jetzt, wo man selber Kinder hat ...

ZEITmagazin: Glauben Sie, dass diese Angst bei Ihnen besonders stark ist?

Randl: Ja. Ich könnte das auf irgendwelche frühkindlichen Verlustängste zurückführen, weil ich keine besonders stabile Familie hatte. Als ich fünf war, ist meine Mutter mit mir in eine Ökokommune im oberpfälzischen Hinterland gezogen. Sie dachte damals bestimmt, das sei die Rettung. Dazu hatte sie auch guten Grund als alleinerziehende Mutter in der Großstadt. Ich fühlte mich in dem Dorf jedoch ziemlich fremd. Damals glaubte ich, die Rettung sei in der Kirche des Dorfes versteckt. Am Gottesdienst durfte ich als nicht getauftes Kind allerdings nicht teilnehmen. Deshalb habe ich alles nachgespielt, mit richtigen Oblaten. Aber meine schwer religiöse Phase hat nur zwei Jahre angehalten.

ZEITmagazin: Gibt es Parallelen zwischen jenem oberpfälzischen Dorf und Gerswalde, wo Sie nun wohnen?

Randl: Es war auf jeden Fall auch klein, es gab wie hier eine Schule, ein Bushäuschen und einen Tante-Emma-Laden – und natürlich auch eine Kirche, aber die sah ganz anders aus als unsere hier. An beiden Orten war ich gleich fremd.

ZEITmagazin: War es dort nicht schön?

Randl: Ich wüsste gar nicht, wie ich das Leben aushalten würde, wenn es wirklich mal die ganze Zeit toll wäre. Und als Kind war ich wahnsinnig schüchtern und hab sehr schlecht gehört, das war mir damals gar nicht klar. Ich habe mich grundsätzlich nicht so wohlgefühlt auf der Welt. Die Wochenenden haben wir dann damit verbracht, Kröten aus Krötenzäunen zu retten oder dunkles Brot zu backen, dabei hätte ich am liebsten ein Weißbrot mit Leberwurst drauf gehabt, und zwar in einer Plastiktüte. Das war der Reiz des Verbotenen. Jetzt esse ich dunkles, selbst gebackenes Brot wieder gerne. Letztlich habe ich diese ganze Ökogeschichte nur in einer homöopathischen Dosis abbekommen, sodass ich das jetzt eigentlich wiederhole mit meinem großen Garten. Die Kinder, die länger in der Ökokommune waren, sind heute Banker oder bauen Flughäfen.

ZEITmagazin: Ihr Garten in Gerswalde ist immer größer geworden: Es gibt ein Café, eine Bar, eine Galerie, bald auch ein Gästehaus ...

Randl: Ja, und ich würde gern noch eine Akademie gründen, eine Art Klausur-Ort, wo sich Menschen damit beschäftigen, wie es mit unserer Welt eigentlich weitergehen kann, und einen Friedwald – denn die Vorstellung, mal auf so einem Friedhof zu liegen, macht mich ganz unruhig. Und wenn das getan ist, muss ich gehen.

ZEITmagazin: Das ist nicht für immer?

Randl: Nein, das würde ich nicht aushalten. Ich habe gar nicht gelernt, mich an einem Ort beheimatet zu fühlen. Vielleicht bin ich eher in der ganzen Erfinderei dieses Ortes hier beheimatet.

ZEITmagazin: Also war die Erfindung der Heimat eine Rettung?

Randl: Auch. In Wirklichkeit habe ich natürlich viele kleine Rettungen – das Schreiben ist vielleicht die wichtigste. Und zwischen all diesen Rettungen springe ich immer hin und her, wie von Seerosenblatt zu Seerosenblatt.