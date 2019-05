Mode "Es gibt einfach nichts"

Luna ist 19 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 13, 12 und 5 Jahren

Neulich telefonierte ich mit Luna, und sie klang unzufrieden. Ich verstand nicht sofort, warum. Offenbar war sie unterwegs – ich fragte, was sie gerade mache, sie sagte, sie sei Kleidung einkaufen. "Ich bin schon den ganzen Tag unterwegs, und es gibt einfach nichts." Sie sagte, sie sei schon im zehnten Geschäft: Nichts. Das verstand ich nicht. Wie kann man in zehn Läden sein und nichts zum Anziehen finden? Luna sagte, dass sie ja nicht irgendetwas suche, sondern was Bestimmtes. Lange Sommerkleider aus Leinen in einem Eierschalenton. Nun konnte ich verstehen, dass es nicht einfach ist, etwas zu finden.

Luna sagte, dass sie eine besondere Vorstellung habe, mit welcher Kleidung sie in den Sommer gehen möchte. Ein Thema, vielleicht eine Rolle, ein Look, der manchmal auch so funktioniert wie ein Schutzschild. Kleidung, die sagt: Wenn es dir nicht gut geht, dann baue ich dich wieder auf. Luna hat Kleidungsstücke, mit denen sie Angenehmes verbindet: eine elegant geschnittene Hose, die sie besonders schön findet – aber auch ein zerschlissenes Skater-T-Shirt, an dem besondere Erinnerungen hängen.

Heute wirft man der jungen Generation gerne vor, sich bei Modediscountern stets mit neuem Zeug zu versorgen, das man nur ein paarmal anhat, bevor es abgelegt wird. Meiner Tochter jedenfalls kann man das nicht vorwerfen. Die meiste Kleidung holt sie nicht aus Geschäften, sondern von Flohmärkten. Markenkleidung kauft sie ausschließlich in Secondhandläden – und viele Kleidungsstücke, sagt sie, findet sie sogar auf der Straße. Manchmal kombiniert sie einzelne Teile, von denen ich nicht denken würde, sie könnten zueinander passen. Und dann passen sie irgendwie doch sehr gut. Mitunter nimmt sie auch Kleidungsstücke, die gar nicht dafür bestimmt sind, im Alltag getragen zu werden, etwa einen königsblauen Judo-Anzug. Sie behängt sich gerne mit filigranen Silberketten.

Mir gefällt der Ansatz, Kleidung nicht nach Trends auszuwählen, sondern so, dass sie die eigene Persönlichkeit widerspiegelt. Denn zumindest muss man dabei auch viel über sich selbst nachdenken, man muss überlegen, wer man eigentlich ist und wer man gerne sein möchte. Das ist ein Akt des Sich-seiner-selbst-bewusst-Werdens. Luna sagt, früher hätte sie es anders gemacht. Sie hätte sich Kleider gekauft, die gerade in Mode waren, und habe versucht, sich darin wohlzufühlen. Das habe aber nie wirklich geklappt. Die Mode soll sich an einen selbst anpassen, nicht umgekehrt. Wer so genaue Bilder im Kopf hat wie Luna, der findet in Geschäften, die sich an dem orientieren, was gerade als modisch ausgerufen wurde, natürlich nicht leicht etwas.

Ich für meinen Teil gehe in ein Geschäft nie mit einer festen Vorstellung, was ich haben möchte, deswegen finde ich meistens etwas. Es gibt ja immer einen Pulli, der nett aussieht und passt. Ich selbst halte es für unbefriedigend, ein Geschäft zu verlassen, ohne etwas gekauft zu haben. Warum habe ich es dann erst betreten? So funktioniert Mode eben. Man geht in einen Laden, von dem man annimmt, der Stil passe zu einem. Und wenn man das Geschäft verlässt, ohne etwas gefunden zu haben, dann hat man das Gefühl, man gehöre nicht dazu. Das allerdings führt auch dazu, dass ich etliche Kleidungsstücke kaufe, die ich eigentlich nie anziehe, weil sie aus einem Impuls heraus erworben wurden. Es gehört eben auch Mut dazu, in zehn Geschäften nichts zu finden.