Auma Obama "Als junge Frau in Nairobi fühlte ich mich eingeengt. In Deutschland fand ich meine Stimme"

Als Mädchen habe ich davon geträumt, wahrgenommen, ernst genommen, gehört zu werden. Und ich habe früh begriffen, dass ich etwas tun muss, damit dieser Traum kein Traum bleibt.

Auma Obama ist Autorin, Vorsitzende der Auma Obama Foundation – Sauti Kuu und die ältere Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Sie wurde 1960 in Kenia geboren und hat in Heidelberg studiert. Am 31. Mai veranstaltet sie ein Golfturnier zugunsten ihrer Stiftung auf der Golfanlage Burg Konradsheim in Erftstadt bei Köln.

Ich bin bei meinem Vater und meiner Stiefmutter in Nairobi aufgewachsen, mit drei Brüdern, in einer patriarchalischen Gesellschaft. Oft galten für meine Brüder andere Regeln als für mich. Weil ich ein Mädchen war, wurde mir vieles verboten. Und die Jungs bekamen mehr Anerkennung. Warum sollte nur ich in der Küche helfen, während die Jungs draußen spielten? Ich wollte das nicht einsehen.

Als junge Frau fühlte ich mich eingeengt. Ich wollte nicht nur über mein Geschlecht definiert werden. So bin ich, ohne vorher mit meinem Vater darüber zu reden, von zu Hause weggegangen, um in Deutschland zu studieren, mit einem Stipendium des DAAD. Ich sah keine Möglichkeit, meine Träume von Selbstbestimmung in meiner Heimat zu verwirklichen. Dort sah ich nur, dass ich mich den Männern unterwerfen sollte.

In Deutschland fand ich dann meine Stimme: Ich konnte mich mit anderen auseinandersetzen, mir wurde zugehört. Ich wurde in erster Linie als Mensch wahrgenommen. Ich konnte mich schnell behaupten, weil ich viel Wert darauf legte, die deutsche Sprache zu erlernen und mich mit der deutschen Kultur zu beschäftigen.

Ich lebte in einer Hochzeit der Frauenbewegung in Deutschland, was für mich als Afrikanerin sehr interessant war. Ich hörte ständig, dass die afrikanische Frau arm dran sei, weil sie so sehr unterdrückt werde. Die deutschen Frauen erschienen mir an anderen Punkten aber auch unfrei. Zum Beispiel war es in Deutschland nicht selbstverständlich, dass Mütter arbeiten gingen, bei uns schon. Ich kämpfte damals gegen das Klischee der armen, unterdrückten Afrikanerinnen an – nicht alle wollen, so wie ich, den Status quo infrage stellen. In diesem Spannungsfeld fand ich meine Identität als Frau.

Mein Kindheitstraum und meine Überzeugung, dass es wichtig ist, für seine Träume zu kämpfen, bestimmen bis heute mein Leben. Deshalb habe ich eine Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche gegründet, die Auma Obama Foundation – Sauti Kuu, ansässig in Kenia und Deutschland. Ich will, dass die jungen Menschen, mit denen wir arbeiten, gesehen, gehört und respektiert werden. Dazu gehört auch, dass junge Afrikaner zu einem positiven Selbstbild finden. Wir versuchen ihnen zu zeigen, dass sie, anders als ich damals, nicht flüchten müssen, um ihre Träume wahr werden zu lassen. Wir wollen ihnen klarmachen, dass sie selbst aktiv werden müssen, dass sie Verantwortung übernehmen und mitreden sollen. Wir möchten Orte schaffen, an denen all das möglich ist.

Aktuell ist mein größter Traum, dass meine Stiftung irgendwann auf eigenen Füßen stehen kann und ohne mich läuft. Zurzeit bin ich sehr stark involviert und ständig damit beschäftigt, Spenden zu generieren. Ich träume davon, irgendwann nur noch im Hintergrund als Schirmherrin tätig zu sein. Ich will auch ein paar Dinge tun, die bei mir leider immer zu kurz kommen. Früher war ich sehr kreativ, habe viel gemalt, geschrieben, Theater gespielt, getanzt; all das würde ich gern wieder tun, gemeinsam mit den Kindern in meiner Stiftung. Auch dieser Traum darf kein Traum bleiben!