Frittata aus Radieschenblättern Radieschen radikal

Radieschenblätter verhalten sich korrekt, wenn sie sich, sobald die Radieschen aufgegessen sind, widerstandslos in den Mülleimer befördern lassen. Es gibt aber ein Kochbuch, The Zero Waste Cookbook von Giovanna Torrico und Amelia Wasiliev, das behauptet, dass die Daseinsberechtigung von Radieschenblättern keineswegs so einfach erlischt. Am Anfang fühlt es sich verkehrt an, so als ginge man aus Versehen in Hausschuhen auf die Straße (etwas sehr viel Verrückteres habe ich persönlich in meinem Leben leider bisher nicht getan). Aber Radieschenblätter schmecken sehr gut. Keine Ahnung, warum es nicht als normal gilt, sie zu essen. Obwohl. Das ansonsten wirklich wunderschöne Kochbuch empfiehlt auch, mit Bananenschalen seine Lederschuhe zu putzen. In dem Fall bleibe ich, glaube ich, bei meinen durch Unwissen geprägten Vorbehalten.

Die Radieschenblätter gut waschen. Wasser aufkochen, Temperatur etwas runterschalten, die Blätter etwa 2 Minuten lang ins kochende Wasser geben. Herausnehmen, mit der Hand das Wasser rausdrücken, Blätter fein hacken.

Eier, geriebenen Parmesan, Salz und Pfeffer gut vermengen. Blätter dazugeben. Öl in einer kleinen Pfanne erwärmen, Eiermischung hinzugießen. Frittata 10 Minuten lang bei niedriger Temperatur garen. Auf einen Teller stürzen, wieder in die Pfanne gleiten lassen, noch mal einige Minuten lang garen.

Frittata aus Radieschenblättern

Zutaten für 2 Personen: Blätter von 2 Bund Radieschen, 2 Eier, 2 EL geriebener Parmesan, 1 Prise Salz und Pfeffer, 1 Spritzer Öl zum Braten