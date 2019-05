Mode-Klischee Kirschblüten und Kimono

Einige Looks der aktuellen Sommerkollektionen vermitteln den Eindruck, die Models kämen direkt aus einem Teehaus. Insbesondere die geraden Linien von Kaftan und Kimono, der traditionellen Tracht der Teezeremonie, sind auf den Laufstegen zu erkennen. Zudem sieht man aufwendige Stickereien und Muster: Alexander McQueen beispielsweise führt Stickereien vor, die an Tibet erinnern. In einigen Entwürfen von Dries Van Noten finden sich Kimono-Gürtel, Balenciaga hat sogar einen modernen Kimono gestaltet.

Mode geht immer wieder auf Reisen und auch immer wieder mal nach Asien. Es begann mit Yves Saint Laurent, der nach mehreren Japan-Besuchen 1970 eine Japan-Kollektion auf den Markt brachte: eine Serie von sieben Abendkleidern mit gestickten Mustern, etwa Kirschblüten, Glyzinien, Pflaumenblüten und Schilf. Damals war das revolutionär, man hatte derlei in der Mode vorher noch nicht gesehen – doch eigentlich hat sich das Bild Asiens im Westen modisch gesehen seither kaum verändert: Jedes Mal, wenn sich die Mode wieder dem Fernen Osten zuwendet, sehen wir Kimonos und Goldstickereien.

Dabei ist ein Kimono eine sehr spezielle japanische Kleidung. Es handelt sich dabei um ein von links nach rechts übereinandergelegtes Gewand mit rechtwinklig angeschnittenen Ärmeln sowie einem Kragen und einem Gürtel. Dieser meist wertvolle Gürtel kann bis zu 9,60 Meter lang und 3,56 Meter breit sein. Je nach sozialem Stand wurden früher auch mehrere Kimonos übereinander getragen, genauso galt: je aufwendiger die Stickereien, desto höher der Stand. Heute sieht man Kimonos vor allem bei wichtigen gesellschaftlichen Anlässen (wie etwa kürzlich bei der Krönung des Kaisers) oder bei einer traditionellen Teezeremonie.

Das richtige Tragen eines Kimonos gehört keineswegs zum kulturellen Allgemeinwissen. Wenn Frauen heute einen Kimono anziehen wollen, benötigen sie meist professionelle Hilfe, denn solch eine Tracht besteht aus bis zu zwölf Einzelteilen. So verwundert es nicht, dass der Kimono in Japan etwas in den Hintergrund getreten und im Alltag kaum noch sichtbar ist. Im Westen hingegen prägt er weiterhin das allgemeine Bild von Japan, dicht gefolgt von Manga-Comics.

Es ist ein bisschen so, als würden Modedesigner immer wieder unterschiedliche Varianten von Lederhosen auf den Laufsteg bringen, wenn sie sich von Deutschland inspirieren lassen. Man fragt sich, wann es endlich eine Debatte über kulturelle Klischees geben wird, die durch Mode verbreitet und gefestigt werden.

Foto: Peter Langer / Im Osten nichts Neues: Top und Kleid von Dries Van Noten