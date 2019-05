Pädagogik "Okay, aber dann darf ich dafür was anderes!"

Juli ist 5 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 19, 13 und 12 Jahren.

Ich möchte hier einmal erklären, wie man ein Kind erzieht, ohne zu schimpfen und zu drohen. Diese ganze schwarze Pädagogik ist überhaupt nicht gut. Für niemanden. Wenn man aus der Haut fährt, zeigt man nur die eigene Unsicherheit, den Kontrollverlust. Das Vertrauen in den Vorbildcharakter des Elternteils wird beschädigt, es werden pure Hierarchien markiert. Ich hier oben, du da unten. So zieht man keine Demokraten heran.

Besser macht man es so: Ich sage etwas zu meiner jüngsten Tochter – etwa, dass sie beim Essen am Tisch sitzen und nicht in der Gegend herumlaufen soll. Ich halte das für eine berechtigte und nachvollziehbare Forderung. Schließlich sitzen alle anderen auch am Tisch. Es ist also nicht so, dass hier etwas absolut Wahnsinniges von einem Kind verlangt würde, sondern eigentlich nur das, worauf man auch selbst kommen kann: Alle sitzen am Tisch, dann setze ich mich auch an den Tisch. Juli aber läuft um den Tisch herum. Hier spielt wohl das eine Rolle, was man "Grenzen austesten" nennt.

Dies sind die Sternstunden der Pädagogik. Nun kann man zeigen, was man als aufgeklärter Vater so draufhat. "Juli, jetzt guck doch mal, wir wollen nun alle gemeinsam schön essen, und da ist es doch überhaupt nicht schön, wenn einer hier immer so rumläuft ..." Nur in solchen Gesprächen sage ich Dinge wie "schön essen". Vielleicht ist es gar kein "schönes" Essen. Es ist ein ganz gewöhnliches Essen, es gibt Nudeln mit Tomatensoße. Das einzig Besondere an diesem Essen ist bis jetzt, dass es von einem kleinen Kind gestört wird, das hier den Kasper macht. Leider reagiert Juli nicht auf dieses Gesprächsangebot. Sie spielt jetzt mit ihren Schleich-Tieren. Okay, denke ich, das ist richtig frech. Aber wenn ich laut werde, lernt sie, dass man mich leicht aus dem Konzept bringen kann. Ich sage: "Juli, ich möchte, dass du dich jetzt sofort hinsetzt, sonst werden alle ärgerlich." Sehr gut, denke ich. Dem Kind zeigen, dass Fehlverhalten zu negativen Emotionen des gesamten Umfelds führt. Nun habe ich Julis Aufmerksamkeit. "Okay, aber dann darf ich dafür was anderes, ich darf nachher fernsehen!" – "Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Du musst dich jetzt hinsetzen und essen." – "Die anderen dürfen ja auch immer fernsehen!" – "Du setzt dich jetzt hin!" – "Ich darf ja NIE fernsehen!" – "Darüber reden wir später, aber JETZT setzt du dich erst mal hin." Juli setzt sich hin. Ich fühle mich okay, ich habe eine Eskalation verhindert, wir essen. Wir sind fertig. Ich sage: "So, jetzt ziehst du dir den Schlafanzug an." – "Aber dann darf ich ZWEI Folgen fernsehen! Das hast du VERSPROCHEN!" – "Das habe ich gar nicht versprochen! Juli, es ist spät, und kleine Mädchen wie du müssen nun ins Bett!" – "Es ist überhaupt nicht spät, guck doch mal raus, es ist noch ganz hell!" – "Juli, die Uhr sagt aber, dass jetzt Schlafenszeit ist!" – "Die Uhr kann gar nicht sprechen, die sagt gar nichts. Es ist hell, also ist jetzt Mittag!" – "Nein, es ist nicht Mittag, es ist ..." – "In der Kita haben sie gesagt, ich muss keinen Mittagsschlaf mehr machen, und DU willst, dass ich Mittagsschlaf mache!" – "Nein, du musst keinen Mittagsschlaf machen, es ist nur ... äh ..." – "Dann darf ich jetzt also zwei Folgen gucken?" – "Nein, nur eine!"

Dann guckt Juli zufrieden Fernsehen, und ich bin zufrieden, dass ich mal wieder die Situation ohne Schimpfen gelöst habe. Und ich denke kurz darüber nach, ob mich mein Kind möglicherweise über den Abendbrot-Tisch gezogen hat.