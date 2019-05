Deutschland Tischtennisplatten

Quelle: Pressestellen und Grünflächenämter der Städte, Anzahl teilweise geschätzt © Illustration: 1kilo

Es gibt diesen rührenden Dokumentarfilm von 2017, The Tables, der Menschen zeigt, die sich im New Yorker Bryant Park immer wieder zum Tischtennisspielen treffen. Jung und Alt, Obdachlose und Investmentbanker treten da an zwei Platten gegeneinander an. Der Film erzählt, wie beim Spielen aus Fremden Freunde werden, und es fallen so schöne Sätze wie: "Ping-pong is a way you find your heaven." Und bestimmt finden auch hierzulande viele Menschen "ihren Himmel" beim Tischtennisspielen. Die Chancen dafür sind allerdings ganz unterschiedlich, je nach Wohnort: In Essen steht am ehesten um die Ecke ein Pingpong-Tisch, 171 Platten je 100.000 Einwohner gibt es dort. Die Tischtennisplatten, sagen sie in Essen, gehörten hier quasi zur Standardausstattung von Grünanlagen und Parks. Auch Bottrop, Paderborn, Recklinghausen und Erlangen haben eine hohe Plattendichte. Am wenigsten tischtennisbegeistert ist man in Mönchengladbach. Bei der Stadtverwaltung heißt es, Mönchengladbach sei schließlich eine Fußball- und nicht eine Tischtennisstadt. Vielleicht sollte man dort einmal The Tables schauen.