Bäckerei Björn und das Brot

Genau genommen hatte Björn Schwind drei Gegner. Der erste war die Finanzkrise. Der zweite war eine französische Bäckerei. Der dritte war Hefe.

Während Schwind davon erzählt, wie er es mit seinen Gegnern aufnahm, erst mit der Hefe, dann mit der Finanzkrise und schließlich mit der französischen Bäckerei, sitzt er auf einem Hocker in der ersten Filiale von "Zeit für Brot", eröffnet im Jahr 2009 am Oeder Weg. Die Einrichtung ist aus Glas und Massivholz, kleine Tische drängen sich nebeneinander. Wenn da nicht die drei Bäcker wären, denen man durch eine große Glasscheibe dabei zusehen kann, wie sie Brötchenbleche in Öfen schieben und Teig kneten, könnte dies auch ein Coworking-Space in Berlin-Mitte sein. Und Schwind, der einen Dreitagebart trägt und einen Pullover über dem weißen Hemd, könnte seinem Äußeren nach nun auch von einem Tech-Start-up erzählen, mit Buzzwords um sich werfen: Workflows, Usability, Pitches. Aber er erzählt von Brot: davon, wie er mit Sauerteig und Minimalismus die deutsche Backszene revolutionierte.

Björn Schwind in seiner Bäckerei im Oeder Weg. © Diana Pfammatter

2009, mitten in der Finanzkrise, mietete Schwind die Räume einer ehemaligen Cocktailbar am Oeder Weg. Auf Google Street View kann man heute noch sehen, wie es damals aussah: "Hua Hin Cocktail Lounge", daneben ein Karlsberg-Urpils-Logo. Gegenüber war eine französische Bäckerei, dort holten die Leute aus dem Viertel am Wochenende ihre Croissants. Sogar der Makler, der Schwind die Räume vermittelte, sagte damals, dass es totaler Quatsch sei, an diesem Standort eine Bäckerei zu eröffnen.

Anfang Januar hat Björn Schwind das Unternehmen "Zeit für Brot" an Afinum verkauft, ein Unternehmen, das in mittelständische Firmen investiert. Wie viel Geld Afinum gezahlt hat, möchte Schwind nicht verraten – aber arbeiten muss er ab jetzt nicht mehr. Afinum besitzt nun seine sieben Filialen – vier Bäckereien in Berlin, eine in Köln, eine in Hamburg und eine in Frankfurt. Hier will die Firma in nächster Zeit auch weiter expandieren, damit die Filiale am Oeder Weg nicht die einzige bleibt. Die französische Bäckerei gegenüber hat inzwischen geschlossen. Bio-Zimtschnecken statt buttertriefender Croissants. Und Schwind hat mit sieben Bäckereifilialen in zehn Jahren das geschafft, was sonst heutzutage vor allem den Programmierern von Apps und Tech-Start-ups gelingt: Ruhestand mit 44 Jahren.

Wer in Deutschland Bäcker wird, der lernt, dass Brot aus Wasser, Mehl, Salz, Hefe und Backmitteln besteht. "Das ist wie Gottes Gesetz", sagt Schwind. Hefe lässt Brotteig gären und haltbarer werden. Die Pilzkulturen verdauen den Teig quasi, bevor wir ihn essen. Sie zersetzen die Zucker- und Kohlenhydratmoleküle im Mehl-Salz-Wasser-Gemisch, dadurch backt das Brot auf, wird fluffig. Aber viele Menschen vertragen Hefe nicht, oder sie reden sich das zumindest ein. In einer Zeit, in der man auf den eigenen Körper hört, alle paar Monate detoxen möchte und es überall grüne Smoothies zu kaufen gibt, ist man schließlich erst ein Mensch, wenn man mindestens eine Lebensmittelunverträglichkeit vorweisen kann. Diesen Trend hat Björn Schwind erkannt. Nach seiner Bäckerlehre hatte er BWL studiert und als Unternehmensberater gearbeitet. Danach nahm er sich vor, gutes Brot zu machen, für Kunden, die für Bio-Zutaten, Minimalismus und Hipness bereit sind, mehr Geld zu zahlen.

Hier werden die Brötchen noch mit einer alten Maschine gepresst. © Diana Pfammatter

Denn wer Zeit hat, der braucht eigentlich kaum Hefe. Wenn man Teig lange ruhen lässt, so der Stand der Forschung, zersetzen sich die Stoffe im Getreide, die manchen Menschen Bauchschmerzen machen. Schwinds Brotteig bekommt 24 Stunden Ruhe, bevor er gebacken wird. Zwischendurch wird er ausgebreitet und gefaltet, denn zu starkes Kneten würde das Ergebnis verändern. Schwinds Lieblingsbrot ist das Hausbrot, das aus Weizen und Roggen besteht. Anstatt die Pilzkulturen, die den Teig vorverdauen, aus einer Tüte hinzuzugeben, kommen sie bei "Zeit für Brot" quasi aus eigener Züchtung. Denn wenn man Mehl, Wasser und Salz mit ein wenig Luft und Wärme stehen lässt, ziehen von ganz allein Milchsäurebakterien und Hefebakterien ein – so wie ein Teller Spaghetti im Kühlschrank nach ein paar Tagen schimmelt, fängt ein Sauerteig an, zu blubbern und zu riechen. Eine Pilzfamilie entsteht, Bäcker nennen das das "Anstellgut". Wenn man nun einem neuen Wasser-Mehl-Salz-Gemisch, das einmal zum "Zeit für Brot"-Hausbrot werden soll, einen Teil davon hinzufügt, hat das den gleichen Effekt, den auch ein hinzugefügter Hefewürfel hätte. Und über die Pilzgenerationen hinweg werden die Kulturen immer besser darin, den Teig reifen zu lassen. Aber das braucht Zeit, die viele Bäcker sich nicht mehr nehmen wollen. Weil es natürlich weniger wirtschaftlich ist, Teig herumliegen zu lassen, den man direkt backen und verkaufen könnte.

Dass Schwind seine Bäcker bei ihrer Arbeit hinter Glas ausstellt, gehört natürlich zur Strategie: Handwerk ist hip, und es ist ein Statussymbol. Schwind hat früh erkannt, was mittlerweile Trend ist und was man auch im und um den Oeder Weg sehen kann: Dort gibt es Burger mit Paprika-Chutney und Läden für Kaffee-Nerds – Filterkaffee und Burger, zwei billige Allerweltsprodukte, die neu entdeckt und aufgewertet wurden. Auch Brot ist vielerorts zum Billigprodukt verkommen, zu Fertigteiglingen, die aufgebacken werden und schon am nächsten Tag trocken sind. "Die Leute fragen manchmal, warum unser Brot 5,60 Euro kostet", sagt Schwind. Er zeigt auf einen der Bäcker hinter der Glasscheibe: "Weil der das mit der Hand macht, und weil der zwei Kinder hat." Mittlerweile haben auch andere Bäcker verstanden, dass Kunden für geduldiges Brot mehr zahlen. Die Bäckereikette Steinecke führt inzwischen ein Brot, das durch seine lange Reifezeit besonders verträglich sein soll. Auch Kamps wirbt mit selbst angesetztem Sauerteig und dem Slogan "Manchmal ist eine Absage das beste Rezept" – eine Absage an die Hersteller von Backmischungen.

"Je mehr Lebensmittel transparenter hergestellt werden, desto besser", sagt Schwind dazu. Aus dem Brotgeschäft will er sich ab jetzt aber raushalten, höchstens ein Backbuch herausbringen. Danach? Mal sehen. Zuerst fährt er mit seiner Frau und seinem Sohn in Richtung Atlantik. Und wenn es dort zu kalt wird: weiter an die Adria.