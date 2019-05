Die großen Fragen der Liebe Wie reagiert er auf ihren Wandel?

Die Frage: Wenn Peter den Kleidungsstil seiner Freundin Elena beschreiben müsste, würde er sagen, dass sie eher elegant ist, schick also – und dass das auch ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Denn er empfindet Elena als ruhig, bedacht und nachdenklich. An einem Abend, an dem die beiden sich treffen, beginnt er auf einmal, an seiner Interpretation zu zweifeln. Denn Elena trägt an ihren Füßen grellbunte Turnschuhe. Peter findet, dass die überhaupt nicht zu der Frau passen, die er kennengelernt und in die er sich verliebt hat. Aber Mode ist auch immer ein Ausdruck von Persönlichkeit. Und vielleicht sieht er gerade einen Teil von Elena, den er noch nicht kennt und eigentlich auch nicht kennenlernen will. Er würde sie gerne darauf ansprechen, jedoch ist er unsicher, ob es sie verletzen würde, wenn er ihr sagt, dass er ihre neuen Schuhe irritierend findet.

