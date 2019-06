Ich konnte immer schlechter sehen, also ging ich im vergangenen Jahr zu einer Optikerin und ließ die Augen checken. Die Optikerin sagte: "Sie sollten mal besser zum Augenarzt. Ich glaube, ich erkenne da was. Und Sie sollten nachts besser nicht außerhalb der Stadt fahren." Was genau sie erkannte, wollte sie nicht sagen, um mich nicht zu beunruhigen. Das fand ich beunruhigend.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden