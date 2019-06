Spenden "Ich habe alles weggegeben"

Luna ist 19 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 14, 12 und 5 Jahren

Luna lebt in einer Wohngemeinschaft, nicht weit entfernt von unserer Wohnung in Berlin. Man muss nur ein paar Stationen mit der U-Bahn fahren, und schon ist man da. Die U-Bahn-Linie ist bekannt als Dealer-Linie. Aber ich finde, sie ist eher die Obdachlosen-Linie. Im Winter lagern Obdachlose auf den Bänken in den U-Bahnhöfen, im Sommer auf den Grünflächen neben dem U-Bahn-Eingang. Menschen, deren Körper durch das Leben am Rand der Gesellschaft stark gezeichnet sind. Es ist deprimierend. Seit Jahren hört man, dass es den Leuten in Europa immer besser gehe, aber es sieht hier überhaupt nicht danach aus.

Luna fährt regelmäßig mit der U-Bahn zu uns, und wenn sie zurückfährt, fragt sie mich manchmal, ob ich ihr Geld geben kann für das Rückfahrtticket. Ich frage dann, was sie mit ihrem Geld gemacht habe, und Luna sagt, sie habe zwar auf der Hinfahrt noch zehn Euro gehabt, "aber ich habe alles weggegeben". – "Wem hast du denn dein Geld gegeben?" – "Den Leuten in der U-Bahn." – "Aber du hast doch selbst nicht genug Geld, als dass du es verteilen könntest." – "Aber bestimmt mehr als die Leute, die auf der Straße leben." Einerseits stimmt das natürlich. Andererseits möchte ich aber auch, dass meine Tochter mit ihrem Geld haushaltet. Man kann die Armutsproblematik nicht lösen, indem man Almosen verteilt, höre ich mich sagen und denke bei mir, was für ein komischer Satz das doch ist. Und dass ich solche Sätze eigentlich nicht sagen will. Sie hören sich trostlos an. Es sind solche Sätze, mit denen Väter Ideale ihrer Kinder vom Himmel schießen.

"Ich will auch keine Armutskrise lösen, aber ich möchte den Menschen ein Stück ihrer Würde zurückgeben." – "Indem du ihnen einen Euro gibst?" – "Indem ich sie nicht ignoriere, wenn sie mich nach einem Euro fragen." Luna erzählt, dass die Menschen in der U-Bahn den Passagieren von ihrem Leben berichten, von ihren Sorgen und warum sie Geld brauchen. Sie stellt sich vor, wie schwer das sein muss, von sich zu erzählen und immer wieder auf Ablehnung zu stoßen. "Die meisten Menschen hören nicht einmal zu." Das stimmt, auch ich habe des Öfteren Menschen, die nach Geld fragen, einfach ignoriert. Warum eigentlich? Ich glaube, weil ich es schon so oft gehört habe. Luna meint, dass man Menschen ihre Würde raube, wenn man ihnen nicht zuhört und sie nicht ernst nimmt. Man könne entscheiden, nichts zu geben, aber zuhören müsse man schon. Was wisse man denn von der Vorgeschichte des anderen? Und warum er auf der Straße sei? Ich werfe ein, viele Leute gingen wohl davon aus, dass Menschen, die um Geld betteln, vor allem Alkohol kaufen wollen. "Aber wie viele von den Leuten, die kein Geld geben, trinken denn selbst viel Alkohol? Mit welchem Recht richten sie über andere?"

Luna sagt, sie würde gerne mal einen Beruf ausüben, in dem sie Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, ihre Würde zurückgibt. Ich erinnere mich, dass ich selbst meinen Zivildienst in einem Obdachlosenheim gemacht habe. Dort habe ich erfahren, wie schnell Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft auf der Straße landen können. Damals war ich schockiert, wie wenig man über jene weiß, über die man innerhalb von Sekunden ein Urteil fällt. Warum hatte ich das vergessen? Manchmal ist es gut, jemanden wie meine Tochter um sich zu haben, die einen daran erinnert, wie man selbst gedacht hat, als man jünger war. Also gebe ich Luna das Fahrgeld und noch etwas zum Verteilen dazu.