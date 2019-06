Harald Martenstein Über Kommunisten in Österreich und die filmreife Geschichte der "Roten Fini"

Kurz nach der Europawahl und dem Video-Event mit HC Strache, wie er in Österreich gern genannt wird, war ich in Wien. Mir fiel auf, dass es in Österreich immer noch eine recht aktive Kommunistische Partei gibt. Die KPÖ hat bei der Wahl zwar nur etwa ein Prozent bekommen, aber sie sitzt in etlichen Kommunalparlamenten. In Graz, ihrer Hochburg, liegt sie bei 20 Prozent. Ich fragte einen Wiener Freund, woher das kommt. Der Freund sagte: "Die KP hat Geld. Es liegt an der Roten Fini." Beweisen kann das natürlich niemand.

