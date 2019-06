Die großen Fragen der Liebe Kann nicht immer Geburtstag sein?

Die Frage: Seit ihre beiden Töchter in der Pubertät sind, herrscht zwischen Karl und Eva oft dicke Luft. Karl behauptet, dass Eva seine Versuche sabotiert, ein Mindestmaß an Ordnung im Familienleben zu garantieren. Eva klagt, dass Karl sich zu oft in seinen Hobbykeller zurückzieht und sie sexuell vernachlässigt. An Evas Geburtstag will Karl das gestrandete Familienschiff wieder flott machen: Mit den Töchtern steht er früh auf. Sie schmücken den Frühstückstisch mit Blumen, die Mädchen kochen Kaffee und decken den Tisch, während er frische Brötchen kauft. Dann wird Eva gerufen. Sie bekommt große Augen – und sagt: "So sollte es jeden Morgen sein!" Die Teenager scheint die Bemerkung nicht zu stören. Karl ist der Appetit vergangen. "Musst du immer Druck machen?", sagt er gepresst.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden