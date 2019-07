Blocklandmorde Stilles Erbe

Wann ich das erste Mal von der Geschichte meines Großvaters hörte, weiß ich nicht. Ich erinnere mich aber an das kleine grüne Buch mit dem weißen Kreuz. Das Buch lag in einem schwarzen Stahlschrank, der in unserem Wohnzimmer stand und der heute in meiner Wohnung steht, einem Schrank, den man abschließen kann und der meist abgeschlossen war. Sein Inhalt schien mir geheimnisvoll. Hier mussten wichtige Dinge beherbergt sein, die nicht für meine Augen bestimmt waren. Manchmal standen die Türen des Schranks offen, und dann blitzte das kleine grüne Buch mit dem Kreuz hervor.

Meine Großeltern väterlicherseits waren für meine Schwester und mich Teil unserer Kindheit, wir nannten sie Oma und Opa und besuchten sie regelmäßig in Niedersachsen. Von den Eltern meiner Mutter wussten wir kaum etwas. Sie waren gestorben, bevor wir auf die Welt kamen, meine Großmutter 1972, mein Großvater 1979, sechs Jahre vor meiner Geburt. Der einzige Hinweis auf ihre Existenz war ein vergilbtes Schwarz-Weiß-Foto, das in eine Glashalbkugel eingelassen war. Sie stand auf einem kleinen Nachttisch neben dem Bett meiner Mutter. Auf dem Bild trägt meine Großmutter ein hochgeschlossenes Kleid und eine Perlenkette, mein Großvater einen Anzug mit Krawatte, ihre Gesichter strahlen Ernsthaftigkeit und Strenge aus. Sie sehen aus, wie ich mir als Kind Menschen von früher vorgestellt habe; Menschen, die nichts mit mir zu tun haben, aus einer anderen Welt, aus einer anderen Zeit. Ich wusste, dass meine Großmutter Krankenschwester gewesen war, mein Großvater Apotheker und dass sie gemeinsam ein Altenheim nahe Bremen geleitet hatten. Ihr Grab haben wir nie besucht.

Das Foto der Großeltern in einer Glaskugel ist eine der wenigen Erinnerungen, die den Nachfahren geblieben ist. © Paula Winkler

Soweit ich mich zurückerinnere, fühle ich eine Schwere in mir. Eine Traurigkeit, die schon immer Teil von mir ist, sich gleichzeitig anfühlt, als gehöre sie gar nicht zu mir, als sei sie mir auferlegt worden. Eine dunkle Melancholie, die nicht greifbar ist und mich vom Leben zurückhält, es manchmal kaum ertragbar macht. In den zwei Familien, die sich genetisch in meiner Schwester und mir vereinen, kommt einiges zusammen: Kriegserlebnisse, Flucht aus Ostpreußen, Gewalt. Und eine Geschichte, die alle anderen überschattet – ein zwölffacher Mord.

In der Nacht vom 20. auf den 21. November 1945 wurde die gesamte damalige Familie meines Großvaters Wilhelm Hamelmann auf ihrem Hof im Bremer Blockland getötet. Zwölf Menschen wurden ermordet. Mein Großvater überlebte als Einziger schwer verwundet. Jahre später gründete er eine neue Familie, aus der ich hervorgegangen bin. Die Morde gingen später als "Blocklandmorde" in die Kriminalgeschichte ein. Sie wurden 1945/46 umfassend von der Presse begleitet und in den Sechzigerjahren erneut, als einige der Mittäter begnadigt wurden. Obwohl mein Großvater die Ereignisse der Mordnacht in dem kleinen grünen Buch aufgeschrieben hatte, redete er mit seinen Kindern nicht darüber. Je mehr in der Öffentlichkeit über das Thema berichtet wurde, umso mehr wurde innerhalb der Familie geschwiegen. Alle vier Kinder meines Großvaters erinnern sich nicht daran, wann und wie sie von der ersten, der toten Familie erfahren haben. Zu Hause habe man nicht darüber geredet, sagen sie. Nachgefragt haben sie nicht. Vielleicht haben sie geahnt, dass das, was sie erfahren würden, zu gewaltig wäre. Vielleicht war das, was geschehen war, für alle so unfassbar, dass es sie sprachlos machte. Wenn meine Mutter einmal darüber redete, dann nüchtern und emotionslos. Diese Geschichte schien weit von mir entfernt, sie fühlte sich für mich nicht relevant an. Vielleicht habe ich deshalb nie nachgefragt, vielleicht habe ich aber auch gespürt, dass niemand über sie reden wollte.

Mit Anfang zwanzig, kurz nach meinem Modedesignstudium in Berlin, ging ich zunächst mit einem Stipendium nach London. Aus den ursprünglich geplanten sechs Monaten wurden sechs Jahre, ich arbeitete für bekannte Designer, Mode- und Kunstmagazine. In dieser Zeit lernte ich die Menschen kennen, die noch heute zu meinen engsten Freunden zählen, und fand eine große Liebe. Doch immer wieder holten mich Angst und Panik ein. Kurz vor meinem 30. Geburtstag realisierte ich, dass ich etwas ändern musste. Innerhalb von einer Woche löste ich mein Leben in London auf und zog zurück nach Berlin. Dort angekommen, begann ich ein Journalismusstudium und beschloss, die Vergangenheit meiner Familie für mich aufzuarbeiten. Ich wollte sie für mich begreifbar machen, um mich damit ihrem Fortwirken zu widersetzen. Erstmals las ich das kleine grüne Buch genauer. Es heißt Vergeben statt vergelten. In dem Buch, das Anfang der Sechzigerjahre in einem christlichen Verlag erschien, beschreibt mein Großvater auf vierzig Seiten, was in jener Nacht viele Jahre zuvor geschehen war.

Für meine Recherchen sprach ich nicht nur mit meiner Mutter und ihren drei Geschwistern, die ich teilweise zuletzt als Kind gesehen hatte, ich traf auch einen guten Freund meines Großvaters und eine Schwester meiner Großmutter, die ich bis dahin nicht kannte. Ich verbrachte viele Tage im Bremer Staatsarchiv, las Akten, durchforstete Zeitungsartikel und erfuhr die Details des brutalen Mordes. Mein Großvater, das ist das Erstaunliche an seiner Geschichte, hat den Tätern vergeben und sich für die Begnadigung einiger der zu "lebenslänglich" Verurteilten eingesetzt.

Meine Nachfragen brachen ein jahrzehntelanges Schweigen innerhalb meiner Familie. Mit meiner Entscheidung, die Geschichte verstehen zu wollen, drängte ich unbeabsichtigt auch meine Verwandten zu einer Auseinandersetzung. Ich respektiere ihren Wunsch, die schmerzlichen Erinnerungen ruhen zu lassen. Und fühle mich schuldig, weil ich die Fragen, die für mein Leben relevant sind, beantwortet haben möchte. Weil ich herausfinden möchte, ob es so etwas wie die Vererbung eines Traumas über zwei Generationen hinweg geben kann, ob der Ursprung der unerklärlichen Angst, die mir innewohnt, in der Nacht vom 20. November 1945 liegt.

Das Foto zeigt Wilhelm Hamelmann in den Dreißigerjahren mit seiner ersten Frau und drei Kindern, die in jener Nacht starben. © Privatarchiv

Mein Großvater Wilhelm Hamelmann, damals 43 Jahre alt, wohnte Ende 1945 mit seiner Familie auf dem Hof seiner Schwiegereltern im Bremer Blockland, einer einsamen Gegend am Stadtrand. Das flache, nasse Land wird über Gräben und Kanäle, die sich durch die Landschaft ziehen, entwässert, ein Deich schützt vor Überschwemmungen, die Höfe liegen weit voneinander entfernt. Der Hof trägt den Namen Kapelle. Er wurde einst von damals ansässigen Siedlern als Gotteshaus genutzt, erwähnt wurde er bereits im 14. Jahrhundert, schon damals bestand die Kapelle nicht mehr, der Hof behielt jedoch seinen Namen. Am Abend des 20. November befindet sich mein Großvater mit der gesamten Hausgemeinschaft auf dem Hof: Das sind die Schwiegereltern meines Großvaters, Wilhelm und Meta Flothmeier, seine Eltern Heinrich und Berta Hamelmann, seine Frau Margarete Hamelmann, ihre vier gemeinsamen Kinder Ruth, Martha, Lieschen und Willi, die Besucherin Beta Gerdes, die Hausgehilfin Meta Howald und der Knecht Fritz Heitmann, insgesamt sind es dreizehn Personen. Der Abend wurde gemeinsam verbracht, gegen 22 Uhr gehen die Bewohner auf ihre Zimmer.

Kurz vor Mitternacht, so beschreibt es mein Großvater im späteren Gerichtsprozess und noch später in seinen Erinnerungen, werden sie durch Lärm geweckt. Mein Großvater steht auf, geht in den Hausflur, eine Gruppe bewaffneter Männer kommt auf ihn zu, es wird sich herausstellen, dass die Männer ehemalige polnische Zwangsarbeiter sind. Die Eindringlinge werden von einem Mann, der gut Deutsch spricht und als Anführer auftritt, geleitet, er richtet die Pistole auf meinen Großvater und zwingt ihn, die anderen Hausbewohner zu holen. Sie werden in ein Schlafzimmer eingesperrt, in dem sie bewacht werden. Die Männer durchtrennen die Telefonleitung, dunkeln die Fenster mit Kopfkissen ab, durchwühlen Schränke, Truhen und Schubladen, rauben Kleidungsstücke, Wertsachen und Schmuck und tragen die Beute zusammen. Danach befiehlt der Anführer meinem Großvater, gemeinsam mit den anderen Hausbewohnern in den Keller zu gehen. In dem kleinen, niedrigen Keller kann ein Erwachsener nicht aufrecht stehen, die Hausbewohner knien auf dem feuchten Boden nieder. Der Anführer kommt mit drei Komplizen hinunter und fordert meinen Großvater auf, zu schwören, dass er sie nicht verfolgen und anzeigen wird. Mein Großvater erklärt, dass er keine Absicht habe, dies zu tun. Der Anführer, so beschreibt es mein Großvater, füllt seine Pistole mit Patronen und steckt auch einem der anderen Männer welche zu, die dieser in das Magazin seiner Pistole schiebt. Er tritt auf meinen Großvater zu und schießt. Der Kopfschuss verfehlt sein Ziel, mein Großvater wird in die Lunge getroffen, er fällt. Alle sich im Keller befindenden Personen werden erschossen. Wie viele der Männer tatsächlich geschossen haben, wird auch im späteren Gerichtsprozess nicht eindeutig aufgeklärt, es müssen aber mindestens zwei gewesen sein – man fand Geschosse zweier unterschiedlicher Kaliber. Mein Großvater, auf dem Boden liegend, wird außerdem am linken Fuß, am rechten Unterarm und am Gesäß getroffen.

Nach dem letzten Schuss löschen die Männer das Licht und verlassen den Keller. Ihr Anführer kehrt noch dreimal zurück, um sich zu vergewissern, dass sich keiner der Erschossenen mehr bewegt, dass alle tot sind. Beim letzten Mal geht er auf meinen Großvater zu, hebt sein nicht verletztes rechtes Bein hoch, zieht den Schuh vom Fuß und wirft das Bein wieder auf den Boden zurück. Dasselbe macht er mit dem linken Bein, das durch den Fußdurchschuss schwer verletzt ist und stark blutet. Mein Großvater, so schreibt er selbst, stellt sich trotz der Schmerzen tot und hält dem prüfenden Blick des Mannes stand. Die Männer verlassen den Hof.

Bei vollem Bewusstsein liegt mein Großvater zwischen zwölf Toten. Auf dem gesunden linken Arm und rechten Bein kriecht er im Dunkeln über die Leichen seiner Familie, hinauf ins Wohnzimmer. Trotz seiner Verletzungen gelingt es ihm, mit einem Kinderfahrrad, dem einzigen Gefährt, das die Männer nicht mitgenommen haben, den zwei Kilometer entfernten Nachbarhof zu erreichen. Dort angekommen, ruft er die Polizei und wird in das Bremer Diakonie-Krankenhaus gebracht, wo er drei Monate liegen wird.

Kurz nachdem die Polizei am Tatort eingetroffen war, müssen die Fotografien entstanden sein, die mir im Sommer 2018 bei meinen Recherchen im Bremer Staatsarchiv in die Hände fallen. Ich blättere durch die Akte "4,89/4 66 Leichensachen Jahrgang 1945", in der sich Polizeiberichte und dazugehörige medizinische Gutachten befinden. Auf der Rückseite eines der Obduktionsberichte meiner Vorfahren klebt ein Papierumschlag. Nichts ahnend öffne ich ihn und lege drei Schwarz-Weiß-Fotos auf den Tisch. Was ich sehe, erschüttert mich, ereilt mich unerwartet. Tränen schießen mir in die Augen, ich kann nicht hinschauen und nicht wegschauen, starre überwältigt auf die Bilder. Die drei Aufnahmen zeigen den Blick in den Keller, in der Nacht des Mordes. Aus drei verschiedenen Winkeln sind die leblosen Menschenkörper zu sehen, neben- und übereinanderliegend, aneinanderhockend, zusammengekauert, mit herunterhängenden Köpfen, starren, weiten Pupillen, entseelten Blicken, Blut, das aus Mündern und Nasen geflossen ist und getrocknet die Gesichter bedeckt, Nachthemden, getränkt in Blut. Daneben Vorräte, Einmachgläser, Töpfe, Eierkartons, Kartoffeln. Ich blicke auf die Bilder und weiß, wären sie nicht gestorben, würde ich heute nicht leben.

Ich hatte meine Nachforschungen unbedarft begonnen, fast naiv. Mir war nicht klar gewesen, dass dieses Vorhaben mir schlaflose Nächte bereiten würde, in denen ich weinte und nicht verstand, warum ich traurig bin über den Tod von Menschen, die ich gar nicht kannte.

Wilhelm Hamelmann, der Großvater der Autorin, setzte sich in den Sechzigerjahren für die Begnadigung der Täter ein, was viel Aufsehen erregte. Hier ein Bericht über ihn von 1967, den die Familie aufbewahrt hat. © Privatarchiv

Mein Großvater war ein tiefreligiöser Mann. Neben seiner Arbeit als Apotheker engagierte er sich im Vorstand der Bremer Wilhadi-Gemeinde, einer evangelischen Freikirche. Die Wilhadi-Gemeinde zählte während des Zweiten Weltkrieges zur Bekennenden Kirche, einer Oppositionsbewegung deutscher Protestanten, die sich seit 1934 gegen die Kirchenpolitik des Nazi-Regimes und die Angleichung des Protestantismus an die Ideologie des Nationalsozialismus wehrte. Die Gemeinde sah sich mit ihrer liberalen Ausrichtung im Religiösen Sozialismus und damit im Eintreten für eine sozialistische Gesellschaftsordnung verankert. Nach dem Krieg übernahm mein Großvater den Vorsitz des damals SPD und KPD nahestehenden Arbeiterhilfswerks im Bremer Bezirk Walle.

Das Gebot der Nächstenliebe stand für ihn im Zentrum seines Glaubens, so schreibt er selbst, und so haben es mir viele in meiner Familie erzählt. Meine Mutter und ihre Geschwister besuchten die Sonntagsschule, vor dem Essen und Schlafengehen wurde gebetet. Ein guter Freund meines Großvaters, der deutlich jünger ist und ihn bei der Gemeindearbeit traf, beschreibt ihn mir in einem Gespräch voller Respekt und Bewunderung. "Ich habe wenige Menschen kennengelernt, die für mich persönlich so ein Vorbild sind, wie er es war. Er hatte glasklare Gedanken und originelle Einfälle, redete nicht viel, aber was er zu sagen hatte, das hatte Gewicht. Von ihm habe ich gelernt, dass man Schwächen von Menschen ein Stück weit einfach auch ertragen und mittragen kann und muss."