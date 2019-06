Madonna "Oh, das ist eine lange Geschichte." "Wir haben Zeit." "Haben Sie nicht!"

Der Londoner Privatclub Home House ist ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert im Stadtteil Marylebone. Hier sind wir mit Madonna verabredet, an einem Dienstag Mitte Juni. Das Interview ist für 19.10 Uhr angesetzt, die Redezeit ist, so sind die strengen Vorgaben des Managements, auf 15 Minuten begrenzt. 15 Minuten! Zwischenzeitlich hieß es während der Verhandlungen mit Madonnas Plattenfirma, die sich über ein Jahr hingezogen haben, es könne nicht länger als fünf Minuten gesprochen werden.

Das Home House wird seit Ende der Neunzigerjahre als Privatclub geführt. Wir sollen den Seiteneingang benutzen, erfahren wir am Tag des Interviews. An der Tür reiche ein Satz: "We are here for the private event."

Als wir wie verabredet eine Stunde vor dem Interview eintreffen, steht ein streng blickender Mann in dunkler Uniform und mit Knopf im Ohr an der Tür. "Kann ich Ihnen helfen?", fragt er. Wir sagen unseren Satz. "Für welche private Veranstaltung?", fragt er zurück. "Für Madonna." Er nickt, öffnet die Tür und lässt uns ein.

Es gehört zu den Inszenierungen von globalen Superstars, dass der Zugang zu ihnen streng kontrolliert wird. Und diejenigen, denen der Zugang gewährt wird, sollen auch spüren, dass sie an einem besonderen Ereignis teilnehmen. Madonna ist immer noch ein Ereignis. Sie ist eine der bekanntesten Frauen der Welt, die erfolgreichste Solo-Popkünstlerin aller Zeiten, eine Ikone. Sie hat, seitdem 1983 ihr Debüt erschienen ist, über 300 Millionen Alben verkauft. Ihre Hits von Like a Virgin über Vogue bis Hung Up sind Klassiker. Vor allem hat jede und jeder eine Meinung über sie, man mag sie oder nicht – über welchen anderen Popstar wird heute noch so gestritten?

Madonna Louise Ciccone ist im vergangenen Jahr 60 geworden. Für Menschen, die heute jünger als 40 sind, war sie immer schon da. In den vergangenen vier Jahrzehnten hatte sie weltweite Hits, dazu ihre Kinofilme von Susan ... verzweifelt gesucht bis zu Evita, ihrem größten Erfolg als Schauspielerin, und sie war früh eine Mode-Ikone: Spektakulärer Höhepunkt waren Jean-Paul Gaultiers legendäre Bühnenoutfits für ihre Blonde Ambition-Welttournee von 1990 mit Bustiers, die aussahen wie Waffen. Und es auch waren.

In diesen Tagen erscheint ihr neues Album Madame X, und in den vergangenen Wochen gab es dazu bereits einigen Wirbel. Da war ihr Auftritt beim Eurovision Song Contest in Israel, als deutlich hörbar etwas mit ihrer Stimme nicht stimmte, da war ihr Ärger über ein Porträt in der New York Times, deren Autorin für Madonnas Geschmack zu oft über ihr Alter geschrieben hat.

Im Home House wird uns zunächst erklärt, wir sollten in der Lobby warten, bis schließlich eine deutsche Mitarbeiterin der Plattenfirma auftaucht, die uns in die Bar des Privatclubs führt, der von der berühmten Architektin Zaha Hadid eingerichtet wurde.

Hier warten wir, gemeinsam mit Kollegen aus Italien, die ebenfalls einen Termin mit Madonna gewährt bekommen haben. Als die Gespräche einmal etwas lauter werden, taucht plötzlich eine Frau auf, hält sich die Finger auf die Lippen, "Psssst!". Ihr Blick geht nach oben. Im ersten Stock gibt Madonna Interviews. Dann heißt es, man könne jetzt hinaufgehen. Auf der Treppe kommt uns eine Gruppe jüngerer Männer entgegen, die sich nicht vorstellen, unserer kleinen Gruppe aber ein "Gott segne euch, Gott segne euch" zurufen.

Wir werden in einen Salon geführt, setzen uns. Die Italiener trinken Weißwein. Wieder taucht wie aus dem Nichts eine Mitarbeiterin auf, legt einen Finger auf ihre Lippen: "Pssssst."

Mittlerweile ist es kurz nach 19 Uhr, man verspäte sich etwas, heißt es, wir könnten schon einmal in das "Zimmer vor dem Zimmer" gehen, sagt eine Frau, die offenbar zum Management gehört. Es dauert noch einmal eine weitere Viertelstunde, dann winkt uns die Frau zu, es gehe los.

Wir betreten einen dunklen Raum. In der Mitte ein Tisch mit vier Stühlen, auf einen Stuhl sind ein paar Scheinwerfer gerichtet. Dort sitzt sie. Grünes, gemustertes Kleid, eng geschnitten, lange, schwarze Handschuhe, die Haare blond – und über dem linken Auge eine schwarze Klappe, darauf ein X.

Sie steht auf, "Hi!". Der große Star ist klein, nicht ganz 1,60 Meter, Händeschütteln, wir setzen uns. Madonnas Managerin setzt sich an die Seite, sie stoppt auf ihrem Handy die Zeit mit, ihr Timer läuft, die 15 Minuten haben begonnen.

Wir erzählen ihr, dass wir ihr liebe Grüße von Willem Dafoe ausrichten dürfen, den wir vor wenigen Tagen getroffen haben. Sie bedankt sich: "Ich liebe ihn, er ist wunderbar. Ich habe ihn ewig nicht gesehen." Mit dem Schauspieler hat sie Anfang der Neunzigerjahre den Film Body of Evidence gedreht, damals ein Skandal wegen der wilden Sexszenen mit den beiden, heißes Wachs auf nackter Haut. Sie erzählt, dass sie sich in New York früher oft Stücke der Wooster Group angesehen habe, deren bekanntestes Mitglied Dafoe lange Zeit war. Wir haben Willem Dafoe gefragt, ob er eine Frage an Madonna hat. "Wie geht’s dir?", wollte er von ihr wissen.

"Oh, mir geht’s gut!", sagt sie, ihre Stimme wird höher.

Die legendäre Tänzerin Martha Graham unterrichtete Madonna und ist bis heute ihr Vorbild. © Agnes Ricart

Madonnas neues Album Madame X heißt so, dies hat sie vorab verlauten lassen, weil Martha Graham sie so genannt habe, damals, Anfang der Achtzigerjahre, als Madonna aus dem ländlichen Michigan in das große, damals noch gefährliche New York gezogen war.

Martha Graham, die legendäre Balletttänzerin und -lehrerin. Moderner Tanz war Madonnas größte Liebe, sie nahm Unterricht bei Graham. Weil sie sich nicht an die Regeln von Grahams Schule gehalten habe, soll ihr Graham eines Tages gesagt haben, sie solle jeden Tag mit einer anderen Identität in den Unterricht kommen, "sei mir jeden Tag ein Rätsel, ich nenne dich fortan Madame X".

"Auf Madame X ist Martha Graham zu hundert Prozent präsent", sagt Madonna jetzt.

Schon 2007 hat sie uns bei einer Begegnung erzählt, dass Martha Graham und Frida Kahlo ihre beiden größten Vorbilder sind. "Wann war das? 2007?" Sie ist sichtlich überrascht. "Ich bin mir treu geblieben!", sagt sie erstaunt und lacht. Dabei ist sie doch eigentlich dafür berühmt geworden, Sounds und Identitäten von Jahr zu Jahr zu wechseln.