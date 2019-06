Deutschland Schafe

Deutschland Quelle: Destatis, Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftszählung 2016 © 1kilo

Im Gegensatz zu vielen Kühen und Schweinen haben es Schafe gut, sie werden überwiegend artgerecht und draußen gehalten. Denn die 1,8 Millionen deutschen Schafe liefern nicht nur Wolle, Milch und Fleisch, sie sind auch bei der Landschaftspflege sehr nützlich. Die meisten Tiere findet man in den Landkreisen Nordfriesland und Dithmarschen, wo sie helfen, die Deiche instand zu halten: Sie sorgen dafür, dass die Grasnarbe kurz und dicht bleibt, und sie trampeln den Boden fest. In vielen bergigen Regionen, etwa in der Rhön, kann man schwere Maschinen nicht benutzen, man ersetzt sie durch Schafe. Im Landkreis Reutlingen auf der Schwäbischen Alb, Platz vier unserer Liste, haben die Schafe dazu auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz viel Raum. An die 1000 hauptberufliche Schäfer gibt es noch und dazu Tausende, für die Schafhaltung nur Nebenberuf oder Hobby ist. Viele ziehen mit ihren Tieren wie seit Jahrhunderten durch die Landschaft, andere halten ihre Schafe auf Koppeln. Doch die Schäfer beklagen, das Geschäft lohne kaum noch. Und weil das Land so zersiedelt ist, werde es immer schwieriger, mit den Herden umherzuziehen.