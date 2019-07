Timo Boll "Ich habe keine Vorstellung davon, wie ein Leben ohne Tischtennis aussehen kann"

Am 24. Juni 2020 beginnen die nächsten Olympischen Spiele. Natürlich träume ich davon, mich wieder für sie zu qualifizieren. Allerdings fiebere ich den Spielen nicht mehr so entgegen wie bei meiner ersten Olympia-Teilnahme vor 19 Jahren. Ich träume nicht in erster Linie von Titeln. Wichtiger sind mir gute Spiele, meine innere Zufriedenheit und der Flow, in den ich gerate, wenn alles funktioniert. Dann versinke ich tief in meinem Spiel und weiß, was der andere tun wird, bevor er es tut – ein traumartiger Zustand. Natürlich steht mir meist ein Spieler gegenüber, der alles unternimmt, damit sich dieses Gefühl mentaler Überlegenheit bei mir nicht einstellt. Dieser psychologische Wettstreit ist für mich das Spannendste an meinem Sport.

Timo Boll 38, ist der erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler. 2003 erreichte er Platz eins der Weltrangliste, 2018 gelang ihm dies zum vierten Mal. Er gewann zweimal den Weltcup und drei Medaillen bei fünf Olympischen Spielen. Bei den European Games, die derzeit in Minsk stattfinden, kann er sich direkt für seine sechste Olympia-Teilnahme qualifizieren.

Ich bin 38, in meinem Alter wäre es durchaus verständlich, wenn ich abgelöst werden würde. Aber noch wehre ich mich mit aller Kraft dagegen! Ich liebe meinen Sport und kann in der Weltspitze mithalten. Noch bin ich nicht bereit, mich mit meinem Karriereende zu beschäftigen. Im Gegenteil, der Gedanke daran macht mir Angst: Mit 16 bin ich Tischtennisprofi geworden und habe seither kaum etwas anderes gemacht. Ich habe keine Vorstellung davon, wie ein Leben ohne Tischtennis aussehen kann. Die Dinge, auf die ich verzichtet habe – eine wilde Party-Jugend zum Beispiel –, habe ich nie wirklich vermisst. Das Tischtennis werde ich schrecklich vermissen. Ich wünsche mir also, dass es noch eine Weile so weitergeht.

Während eines Turniers in China war ich mal nach einem Spiel sehr enttäuscht von mir, obwohl ich gewonnen hatte. Denn ich hatte mich nicht aufraffen können, alles zu geben, es grenzte an Lustlosigkeit. Das passiert mir in hundert Spielen vielleicht ein Mal. Sollte es häufiger geschehen, müsste es mir zu denken geben – es wäre ein deutliches Signal.

Als Leistungssportler muss man höllisch aufpassen, dass man vor lauter Ehrgeiz nicht den richtigen Moment zum Aufhören verpasst. Wir sind es gewohnt, ständig unsere Grenzen zu überschreiten. Wenn man das zu lange oder zu häufig tut, kann es schlecht ausgehen. Ich hoffe, dass ich spüren werde, wann es Zeit ist.

Kürzlich habe ich eine Dokumentation über Boris Becker gesehen. Es hat mich sehr erschreckt, in welch schlechtem körperlichem Zustand er am Ende seiner aktiven Laufbahn war. Die Vorstellung, meine Karriere als Invalide zu beenden, ist ein Albtraum. Ich möchte auch danach noch sportlich aktiv sein, mit meiner Tochter Fahrrad fahren, Tennis oder Fußball spielen.

Obwohl Tischtennis in meinem Leben eine so dominante Rolle spielt, kann ich mich an keinen einzigen nächtlichen Traum erinnern, der damit zu tun hatte. Das liegt wohl daran, dass ich ein gelassener Mensch bin und nicht dazu neige, mich vor Turnieren verrückt zu machen. Nach Turnieren wiederum kann ich sehr gut abschalten. Für mein Unterbewusstsein gibt es anscheinend keine Notwendigkeit, irgendetwas im Traum zu verarbeiten. Ich schlafe schnell ein und wache ausgeruht auf – das spiegelt wohl mein zufriedenes Leben. Ich denke, ich habe vieles richtig gemacht.