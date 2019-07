eBay Kleinanzeigen Wir melden uns

Die Beinahe-Adoption

Mein Kater verstand sich nicht mit meinem Baby, darum musste ich ihn und die Schwesterkatze weggeben. Traurig, aber es ging nicht anders. Ich inserierte die beiden für 120 Euro. Es meldete sich ein Studentenpärchen, per Telefon. Das Gespräch dauerte eine knappe Stunde, es ging um die Spiel-, Fress- und Schlafgewohnheiten der Katzen. Aber das war nur das Vorgespräch.

Zum eigentlichen Gespräch in unserer Wohnung hatte ich Kuchen gekauft. Die Katzen wurden von beiden nur kurz begrüßt, dafür fragten sie nach Kaffee, den ich, das Baby im Arm schaukelnd, zubereitete. Dann zückte sie einen Notizblock. Einzelne Fragen kamen mir schon bekannt vor. Aber gut, alles noch mal: Spielverhalten? Ernährungsgewohnheiten? Stuhlgang? Kratzen nur horizontal oder auch vertikal? Die letzte Impfung? Während sie mitschrieb, belehrte sie mich, dass ich den letzten Impftermin verschwitzt und die Begriffe Sterilisieren und Kastrieren verwechselt hatte. Sie wollte Papiere sehen, ob wirklich beide kastriert waren. Es folgte eine Inspektion der Wohnung, Kratzbäume wurden besichtigt. Ich kam mir vor, als testete das Ordnungsamt meine Katzenhaltertauglichkeit. Das Verhör wurde am Tisch fortgesetzt und nur unterbrochen, wenn der Student sich ein weiteres Stück Kuchen auf den Teller lud.

Nach anderthalb Stunden verließen sie endlich meine Wohnung. Ich gab ihnen den übrig gebliebenen Kuchen mit. Er sah glücklich aus dabei. Beim Abschied sagten sie mir, sie meldeten sich, wenn sie alle Katzen, die in der engeren Wahl seien, besichtigt hätten. "Alle Katzen?", dachte ich. Irgendwann kam die Nachricht: Die Studentin schrieb, meine Katzen hätten es bei uns einfach zu gut, sie hätten sich für ein Katzenpaar aus schlechteren Verhältnissen entschieden. Friederike Milbradt

Schlechter Zustand

Der alte Küchentisch fand in der neuen Wohnung keinen Platz. Aus Eichenholz war er, etwa 100 Jahre alt, 90 mal 120 Zentimeter, eine Schublade. Ein alter Freund, täglich im Einsatz, ein paar Scharten in der Platte, sonst wohlauf. Bis zu dem Tag, als eine Studentin vorbeikam, den Vater im Schlepptau. Die alte Wohnung war schon geräumt, besagter Tisch prangte wie ein Ausstellungsstück mitten im ansonsten leeren Wohnzimmer. Der Vater, um die sechzig, umkreiste nach kurzem Hallo mit hochgezogenen Augenbrauen den alten Freund, schaute unter die Platte, klopfte aufs Holz. Schlechter Zustand, brummte er; Scharten in der Platte, klagte er. Ich: Ja, aber das steht ja in der Anzeige. Die Tochter schaute unglücklich, sie hätte den Tisch schon gern, sagte sie leise. Da packte es den Vater, nichts wollte er weniger, als sich Minderwertiges andrehen zu lassen oder der Tochter das Gefühl zu geben, dass man mit ihm alles machen könne. Weit holte er aus und trat mit voller Kraft gegen ein Tischbein. Es krachte, das Bein, vorher brav im 90-Grad-Winkel zur Platte platziert, war nun auf 60 Grad nach innen abgeknickt. Danach ein Moment der Stille. Dann der Vater, ein bisschen kleinlaut: "Hm, sehr schlechter Zustand, wirklich." Ich: "So geht das nicht." Er: "80 Euro?" Ich: "130." Er: "Mit dem kaputten Bein?" Die Tochter: "Papa!" Er: "Na gut." Christine Meffert

Nehme es auf jeden Fall

Ein Bettgestell sollte verkauft werden, 70 Euro, ein Bruchteil vom Neupreis. Es sollte nur schnell weg. Die Interessentin, die um die Ecke wohnte, verspätete sich. "Weißt Du schon, wann Du circa kommst?", schrieb ich. Antwort: "Wollte gerade schreiben, dass ..." Es folgte eine Erklärung, dass ein Freund gerade nicht zu erreichen sei, ohne den es keinen Sinn ergebe, das Bett zu kaufen, weil nur er das Bett demontieren könne. Aber falls sie ihn heute noch erreiche, dann könne sie morgen kommen. Ich bot an, selbst das Bett mit ihr zu demontieren. Antwort: "Gut, ich melde mich morgen." Ich ließ durchblicken, dass sie, wenn ich ihr helfe, gerne noch heute kommen könne. "Ich könnte auch heute noch kommen, in 2 Stunden". Sie hatte dann deutliche Verfrühung, wir saßen gerade beim Essen.

Wer Matratzen verschenkt, sollte Klebeband im Haus haben. © Miroslav Bártak

Sie schaute sich das Bett an, war freundlich und gut gelaunt. "Also, ich nehme es auf jeden Fall." Längere Pause. "Wenn es meinem Sohn gefällt." Klar, kein Problem. Sie werde ihm Fotos zeigen und sich gleich am nächsten Morgen melden. Ich hörte dann erst mal nichts. Also fragte ich nach und erfuhr, dass sie das Bett haben wolle, sie werde es sogar vorab per PayPal zahlen. "Mach ich heute später." Später dann die Nachricht: "Habe es gerade getan, sag, wenn du es siehst." – "Hab jetzt zweimal geschaut, bei mir ist nichts." Sie schickte mir einen Screenshot als Beleg. Gut, sie hatte meinen Namen falsch geschrieben, kommt vor. Beim zweiten Mal klappte es, nur dass sie so bezahlte, als sei ich ein Internethändler, sodass sie, wenn sie gemein gewesen wäre, das Geld hätte zurückfordern können, weil ich nie ein Paket an sie verschickt habe, aber hey! Man vertraut sich doch. Sie kam schließlich mit dem anfangs vermissten Freund. Ich half, die Einzelteile nach unten zu bringen. Zu meiner Überraschung passte alles in ein Großraumtaxi. Ich unterdrückte den Gedanken, was passiert wäre, wenn es nicht ins Taxi gepasst hätte. Erleichterung beim Abschied.

Am nächsten Morgen rief sie an, bester Dinge, nur: Ein wichtiger Winkel fehle, ob ich nicht doch noch mal im Treppenhaus danach suchen könne. Er lag noch da. Ein Abholtermin war bald gefunden. Sie kam während des Frühstücks. Matthias Stolz

Sorry und danke

Vor einiger Zeit fragte mich meine Freundin verwundert, wann ich denn den Actionfilm Iron Man 2 auf Netflix geguckt hätte. "Den habe ich nicht gesehen", antwortete ich. "Anscheinend schon", entgegnete sie, "der Film wird auf unserem Netflix-Account unter ›Zuletzt gesehen‹ aufgeführt." Es wurde mysteriöser. Denn unter "Zuletzt gesehen" erschienen in den folgenden Wochen auch Actionfilme wie The Fast and the Furious, Mad Max: Fury Road und V wie Vendetta. Meine Freundin fragte schon gar nicht mehr nach, offenbar hatte sie sich damit abgefunden, dass ich, während sie schlief, Actionfilme schaute.

Eines Tages klingelte mein Telefon, ein Student aus Bukarest war dran, dem ich vor einiger Zeit meinen alten Fernseher auf eBay Kleinanzeigen verkauft hatte. Er war gerade neu nach Deutschland gekommen. Ich dachte, er will wahrscheinlich das Gerät wegen irgendeines Schadens wieder zurückgeben. Aber er rief nur an, um sich höflich und in gebrochenem Deutsch dafür zu entschuldigen, dass er meinen Netflix-Account benutzt habe. Mein Passwort sei auf dem Fernseher noch gespeichert gewesen. Am Ende bedankte er sich sogar. Hatte er wirklich ein schlechtes Gewissen? Oder nur Angst, er könne Ärger bekommen? Wahrscheinlich hatten ihn die Filme über die ersten, einsamen Nächte in der neuen Stadt gerettet, fantasierte ich mir zusammen. Dass er meinen Account nicht mehr brauchte, war ein gutes Zeichen. Er war wohl angekommen. Sascha Chaimowicz

Das Matratzenmysterium

Ich hatte zwei Matratzen zu viel, mein Vormieter in Berlin hatte sie mir vermacht, ohne dass ich es wollte. Matratzen, maximal von Gästematratzenqualität. "Zu verschenken" also. Die Frau, die mir schrieb, weil sie die Matratzen abholen wollte, kündigte sich in der Wir-Form an. An einem Sommerabend stand sie dann mit einer Freundin in meiner Wohnung, beide klein und zierlich. "Hast du Klebeband?", fragte eine der beiden. Ich brachte Panzertape. Sie rollten die Matratzen ein und banden sie mit dem Tape zu zwei Rollen. "So geht es besser in der S-Bahn", sagte die eine. Die Rollen passten kaum durch meine Wohnungstür. Als die beiden, jede mit einem Matratzenrollbraten auf dem Rücken, die Tür zum Vorderhaus öffneten und ich ihnen durch den Hof zuwinkte, zeigte eine von ihnen auf die ältere der beiden Matratzen: "Die muss morgen nach Frankfurt!" Sie waren so nett und euphorisch, als würden sie es darauf anlegen, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Vor allem aber fragte ich mich, ob man in Frankfurt keine ollen Matratzen finden kann. Ob alte Berliner Matratzen vielleicht einen besonders guten Ruf haben. Ob die beiden womöglich reich werden würden mit dem Weiterverkauf meiner Matratzen. Und: Werden sie mit dem Zug nach Frankfurt fahren, mit dem Flixbus, oder werden sie sogar fliegen? Ich dachte noch lange über all das nach. Ich hatte einen Hirnwurm. Anna Mayr

Nahaufnahmen bitte

Ich bin eine Kleinanzeigen-Musterschülerin. Ich beschreibe die zum Verkauf angebotenen Sachen, zumeist Klamotten, gewissenhaft, mache Preise, die ich wirklich für fair halte, und liefere dazu Fotos aus allen Winkeln, aussagekräftige Details zeige ich in Nahaufnahme. Das erleichtert den Entscheidungsprozess und minimiert das Hin-und-her-Schreiben. Dachte ich.

Die Erfahrung zeigt: Das Bedürfnis nach Kommunikation verhält sich umgekehrt proportional zur Höhe des Preises. Je günstiger der Preis, umso größer die Anzahl der Nachfragen und umso höher das Bedürfnis, noch weiter zu verhandeln. Das lief beispielsweise so ab: "Ich hätte den Wollmantel gerne." – "Hallo. Gerne. Soll ich ihn verschicken?" Ich listete, ich kann diesen Text auswendig, alle Möglichkeiten des Versands auf. Danach hörte ich zwei Tage nichts von der Interessentin. Dann: "Was genau ist das für ein Stoff? Was ist da noch drin außer Wolle?" Ich schrieb ihr, dass ich es leider nicht wisse, da das entsprechende Etikett nicht mehr vorhanden sei. So stand es auch schon in der Anzeige. Oder hatte sie auf eine gaschromatografische Materialanalyse gehofft, die ich ihr zuliebe in Auftrag gebe? Erst zwei Tage später schrieb sie wieder: "Kann ich noch mehr Nahaufnahmen sehen?" Unerschütterlich fotografierte ich den Saum ein zweites Mal, der schon in der Anzeige von Nahem zu sehen war. Wieder zwei Tage Pause. "Da du dir nicht mehr sicher bist, dass der Mantel aus Wolle ist: kann ich ihn für drei Euro weniger bekommen?" Dass er aus Wolle war, wusste ich zwar sicher, ich kannte nur die weiteren Materialien nicht, aber: drei Euro weniger? Meinetwegen. "Können wir machen", schrieb ich. "Bitte als Warensendung für 2,20 Euro!", erhielt ich zur Antwort. Ich erklärte ihr, dass das nicht möglich sei, da der Mantel für diese kostengünstige Versandart leider zu voluminös und schwer sei. "Vielleicht nehme ich zusätzlich noch was anderes von dir." Man kann bei eBay Kleinanzeigen sämtliche Anzeigen eines Verkäufers durchstöbern. "Klar, gerne", schrieb ich. Nach einem Tag: "Ich hätte gern noch die blauen Leggings und das Shirt." Als Gesamtpreis bot sie an: den Preis für den Mantel plus 2,20 Euro für das Porto als Warensendung. Mir wurde schwindelig. "Die anderen Sachen haben aber auch einen Preis. Und wie bereits erwähnt: Warensendung geht nicht!" Nach zwei Tagen: "Dann für 3 Euro als Päckchen!" Ich schrieb ihr, dass ein Päckchen leider etwas mehr koste. Zwei Tage später: "Oha, okay." Ich hörte nie wieder von ihr. Nina Bengtson