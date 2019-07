Die großen Fragen der Liebe Was, wenn sie kosmopolitischer ist?

Die Frage: Mona und Theo sind seit ein paar Monaten ein Paar. Theo ist in Ostdeutschland aufgewachsen, seine Einschulung und der Mauerfall fielen ungefähr in dieselbe Zeit – in der Schule hat er deshalb nicht besonders gut Englisch gelernt. Mona hingegen hat Familie und Freunde auf der ganzen Welt und benutzt in jedem ihrer Sätze mindestens einen englischen Begriff. Theo weiß, wie international seine Freundin denkt und spricht. Wenn sie gemeinsam ins Kino gehen, ist er bereit, sich englische Filme im Original mit Untertiteln anzuschauen, weil Mona die Synchronstimmen hasst. Mona jedoch hat manchmal ein schlechtes Gewissen. Was ist, wenn ihre englischsprachigen Freunde auftauchen, die Theo noch nicht kennt? Theo sieht kein Problem: "Ich verstehe vielleicht nicht alles, aber es wird schon passen."

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden