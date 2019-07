Mode Nach einem neuen Muster

Die Schatzsucherin. Emily Bode

Der Memorial Day ist einer der wenigen amerikanischen Feiertage, an denen in New York, der Stadt, in der man sonst immer alles zu jeder Zeit bekommt, sogar Restaurants schließen. Aber im Atelier von Emily Bode, das an einer wuseligen Straße in Chinatown über einer Bäckerei mit klebrigen weißen Torten im Schaufenster liegt, wird an diesem Montagmorgen Ende Mai gearbeitet. "Sie hassen mich", scherzt Bode über die sieben Mitarbeiter, die sich in einem winzigen, bis an die Decke mit Stoffen vollgestopften Raum über Laptops und cremefarbene Spitze beugen.



Emily Adams Bode 30, gründete ihr Herrenmode-Label 2016 in New York. Sie hat zahlreiche Modepreise gewonnen; in diesem Jahr ist sie unter den acht Finalisten des begehrten LVMH Priz.

Aber es geht nicht anders. In drei Wochen wird Bode (gesprochen: Boh-di) die neue Kollektion ihres gleichnamigen, 2016 gegründeten Labels zum ersten Mal bei der Herrenmodewoche in Paris zeigen. Sie ist eine der acht Finalisten des mit 300.000 Euro dotierten LVMH Prize, den der gleichnamige Pariser Luxusgüterkonzern im September verleiht; es ist der zurzeit wichtigste Modepreis.



Drei Jahre nach Gründung ihres Labels verkauft Bode ihre Mode schon in 50 Geschäften weltweit, darunter die britische Online-Boutique Matches Fashion und das New Yorker Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman. Stars wie der Schauspieler Donald Glover und der Popsänger Harry Styles tragen ihre Hemden.

Emily Bode ist eine der wenigen Frauen in der Branche, die nur Männermode entwerfen. © Cole Wilson

Die große Begeisterung für die dreißigjährige Designerin hat ihren Grund. Emily Bode ist nicht nur eine der wenigen Frauen in der Branche, die nur Männermode entwerfen; sie tut dies auch auf außergewöhnliche Weise. Ein Großteil ihrer Entwürfe sind Einzelstücke aus gebrauchten Stoffen, die Bode auf Trödelmärkten und in Antiquitätengeschäften findet. Es gibt Hemden aus antiken Spitzentaschentüchern oder blumenbesticktem Leinen aus den Fünfzigerjahren, Jacken, die aus alten Steppdecken oder aus den gestreiften Bezügen französischer Matratzen aus den Zwanzigerjahren gearbeitet sind. Mittlerweile ist die Nachfrage so hoch, dass Bode auch eigene Stoffe produzieren lässt, die aber immer wie gealtertes Material aussehen: der Baumwollstoff einer weiten Hose ist zum Beispiel alten Getreidesäcken nachempfunden.

Zu Emily Bodes Sammlung gehört auch diese Cordhose von 1904, bemalt von damaligen Studenten der Purdue University in Indiana. © Cole Wilson

Emily Bode ist in Atlanta aufgewachsen, aber die Sommer ihrer Kindheit verbrachte sie mit ihrer Familie in Neuengland, und dort ging sie mit ihrer Mutter und ihren Tanten auf Flohmärkte und zu Wohnungsauflösungen, immer auf der Suche nach Schätzen aus vergangenen Zeiten. Als Kind, erzählt sie, habe sie alles Mögliche gesammelt: Dinge, die sie grafisch interessant fand, etwa Zuckerpäckchen oder Streichholzschachteln, aber auch antikes Spielzeug, darunter eine Puppe aus dem 19. Jahrhundert. Anders als neue Dinge hatten diese Gegenstände eine Geschichte zu erzählen. Sie besuchte eine musische Highschool und studierte Modedesign und Philosophie an der Parsons School in New York. Nach Praktika bei Ralph Lauren und Marc Jacobs gründete sie ihr Label.

Mit ihrem Design belebt Emily Bode Vergangenes wieder, gleichzeitig ist ihr Ansatz aber höchst modern. Wiederverwertete Stoffe schonen die Umwelt – und in einer Zeit, in der viele klagen, dass die Modewelt immer uniformer werde, schafft sie Unikate, die ihren Kunden die Gewissheit geben, etwas Einzigartiges zu besitzen. "Man muss mit seiner Mode heute auch eine Geschichte erzählen", sagt sie. Mittlerweile interessierten sich viel mehr Leute dafür, was hinter einem Kleidungsstück stecke: wie es produziert worden sei, aber auch, welches Lebensgefühl es eigentlich verkörpere.

Die Mode ist spektakulär, die Designerin allerdings schüchtern. Bei der diesjährigen Preisverleihung des Council of Fashion Designers of America (CFDA), des renommiertesten Modeverbands des Landes, wurde Bode als Jungdesignerin des Jahres ausgezeichnet. Leicht geduckt schlich sie auf die Bühne, nahm ihren Preis entgegen und ratterte tonlos Danksagungen in ein Mikrofon, um gleich wieder zu verschwinden. Bode ist kein Mensch, der sich gerne inszeniert oder sich gar in selbst designten Kleidern zeigt. Deshalb entwerfe sie auch so gerne Herrenmode, erklärt sie: Als Frau könne sie schließlich aus einer gewissen Distanz darauf schauen. Für ihre Kollektionen lässt sich Bode vom Stil kreativer Männer aus ihrem Bekanntenkreis inspirieren, von Kindheitserinnerungen und von Familiengeschichten. Die Kollektion, die sie drei Wochen nach dem Treffen in New York in Paris zeigt, erzählt vom Zirkus – ihr Ururgroßonkel betrieb eine Werkstatt für Zirkuswagen in Cincinnati.



Hemden und Shorts sind aus gestreiften oder gezackten, glänzenden Stoffen gefertigt, die an historische Zirkuszelte erinnern, dazu tragen die Models Ballettschlappen. Solche süßen Erinnerungen prägen die Mode von Emily Bode. Sie bezeichnet sich selbst als Nostalgikerin. Und doch ist ihr Design gegenwärtiger als das meiste, was die Herrenmode heute zu bieten hat. Auch weil sie ein Männerbild entwirft, das nicht von Power und Dominanz geprägt ist, sondern von kreativem Ausdruck, Feingeist und Sensibilität. Um etwas Zukunftsweisendes zu schaffen, das beweist Emily Bode, braucht es manchmal gar nicht viel. Unter Umständen nur einen französischen Matratzenbezug aus dem vorigen Jahrhundert.

Eine für alle. Maryam Nassirzadeh

Maryam Nassirzadeh macht Mode für Frauen, die sich eher für ihre Freundinnen als für Männer anziehen. © Cole Wilson

Im September 2016 sieht man auf den Laufstegen der New Yorker Modewoche spitzenbesetzte Hotpants, niedliche Bustierkleider und tief sitzende Fetzenjeans; man sieht Schlangenledertaschen und beängstigend hohe Absätze; man sieht sehr dünne und sehr junge Models. Bei einer Show aber ist alles anders. Hier sind Künstlerinnen und Autorinnen unter den Models, die Fotografin und Designerin Ana Kraš ist dabei und die Schriftstellerin Natasha Stagg.



Maryam Nassirzadeh 41, führt seit 2008 eine Boutique für avantgardistische Designermode und seit 2013 ihr eigenes Label. Sie lebt mit ihren beiden Töchtern in Manhattan.

Sie tragen weite, khakifarbene Hosen, pastellgelbe Strickjacken und lila Pantoletten mit Keilabsatz, Badeanzüge zu wadenlangen blauen Röcken und roten Schnürstiefeln. Und statt eines Laufsteges steht eine lange, mit Früchten, Blumen und Keramik gedeckte Tafel im Raum, um die die Frauen herumsitzen, als würden sie ein Fest feiern. Irgendwann greifen sie nach dem Geschirr und werfen es mit aller Kraft auf den Boden – ein Ritual aus dem Iran, der Heimat von Maryam Nassirzadeh, die all dies inszeniert hat. Es soll Glück bringen. An jenem Tag wirkt es auch wie das Symbol eines Neubeginns. Denn Maryam Nassirzadeh ist eine der ersten Designerinnen, die Frauen nicht als normierte Kleiderpuppen, sondern als Persönlichkeiten mit eigenem Kopf und Körper präsentieren. Mittlerweile wurden ihre Entwürfe, etwa ihre knittrigen Midiröcke oder geflochtenen Ledertaschen, hundertfach kopiert. Nassirzadehs Mode kann man mit 20 oder 50 tragen, mit schmalen oder breiteren Hüften. Frauen sehen in ihren Stücken eigensinnig und interessant aus, aber nie so, als gierten sie nach männlicher Anerkennung. Maryam Nassirzadeh macht keine breitschultrigen Power- oder mädchenhaften Verführkleider. Stattdessen hat ihre Mode etwas Schwesterliches an sich. Sie ist für Frauen gemacht, die sich eher für ihre Freundinnen als für Männer anziehen.

"Ich mag Dinge, die roh und organisch aussehen", sagt Maryam Nassirzadeh. An einem Tag im Frühsommer empfängt die 41-Jährige in ihrer Wohnung am südlichen Broadway. Draußen donnert der Verkehr, die Stadt ist heiß und staubig, aber hier oben im zwölften Stock, über den Dächern von Manhattan, in Nassirzadehs ganz in Weiß getauchter Wohnung, fühlt man sich wie in einem südfranzösischen Sommerhaus. In den Ecken stehen steinerne Büsten, neben einem Keyboard liegt eine Plastiktüte, die mit einem Bild der sich küssenden Obamas bedruckt ist, an der Wand lehnt ein Klappliegestuhl. Ein Wellensittich hockt in einem blauen Käfig, auf einer Holzbank liegt ein Haufen Kleider, darunter türmen sich Dutzende Paar Schuhe. Die Wohnung ist von einer so lässigen Anmut wie ihre Bewohnerin, die mit ihrem gewellten langen Haar, dem rosa Lippenstift, im gelben Bikinioberteil und dunkelgrünen Leinenrock durchs Zimmer schwebt wie eine Meerjungfrau.