Deutschland Brauereien

Quelle: Leibniz-Institut für Länderkunde, Nationalatlas aktuell, V. Bode © 1kilo

Wenn’s ums Bier geht, ist Deutschland Weltmeister: Hier gibt es mehr Brauereien als in jedem anderen Land, 1500. Und das westliche Oberfranken, wo sich auf unserer Karte die Punkte ballen, ist die Region mit der größten Brauereidichte der Welt (am meisten Bier getrunken wird dort allerdings nicht, sondern in Brandenburg – aus Gründen, die wohl nur die Brandenburger kennen). In den Fünfzigerjahren gab es allein in der Bundesrepublik allerdings noch siebenmal so viele Brauereien wie heute in den alten Bundesländern. Seitdem wurde das Brauwesen zunehmend industrialisiert, größere Betriebe verdrängten die kleineren. In den Achtzigerjahren änderte sich das wieder: Das Bier von ländlichen Kleinbrauereien wurde wieder beliebter. Neben Betrieben, die durch Übernahmen expandierten, hatten nun auch solche Braustätten Erfolg, die ihr Bier als regionales Produkt vermarkteten. In den Nullerjahren kam dann das Craft-Beer auf, intensiv zumeist im Geschmack, aus noch kleineren Brauereien, beliebt vor allem bei Großstädtern. Bayern hat mit dem neuesten Rekord ausnahmsweise nichts zu tun: Craft-Beer-Hauptstadt ist Berlin.