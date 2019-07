Buchstaben Das neue Mode-ABC

Eine Ausstellung der British Library in London zeigt zurzeit, wie die Menschheit zu den Buchstaben kam. Die ersten Schriften wurden unabhängig voneinander an verschiedenen Orten erfunden: etwa 3400 Jahre vor Christus bei den Sumerern, später in Ägypten und in China. Bei den Sumerern hatte das ganz profane Gründe: Handel und Marktwesen erforderten, dass mehr Daten gespeichert und über weitere Strecken übertragen wurden, als Menschen im Gedächtnis behalten konnten. Daher sind die ersten schriftlichen Zeugnisse der Sumerer keine Gedichte oder Heldengeschichten, sondern Aufzeichnungen über verkaufte Schafe.

Auch die Wurzeln unserer eigenen Schrift liegen Jahrtausende zurück. Das A etwa ist von der ägyptischen Hieroglyphe für "Ochse" abgeleitet. Die Phönizier machten daraus das Zeichen Aleph, den Vorgänger des griechischen Alpha. Und so erinnert unser A auch heute noch an einen umgedrehten Ochsenkopf mit Hörnern.

Seit es die Schrift gibt, hat sie nicht nur symbolischen Charakter, sondern kann selbst wiederum zum Gegenstand der Gestaltung werden. Dies lässt sich an der aufwendigen Schriftmalerei auf alten Pergamenten sehen und auch an der Bedeutung, die Typografie bis heute in Design und Mode hat. Als im 20. Jahrhundert die Werbegrafik und die Gestaltung von Zeitschriften wichtiger wurden, ging die Mode eine Verbindung mit der Fotografie ein – und mit der Typografie. Mitte des 20. Jahrhunderts setzte sich der industrielle Textildruck durch. Buchstaben wanderten auf Kleidungsstücke, meist in Form von Markenlogos. Und selbst Botschaften wurden schließlich auf breiter Brust durch die Welt getragen, in den Siebzigerjahren wurde das Motto-T-Shirt populär: Erstmals waren die gedruckten Buchstaben auf einem Kleidungsstück wichtiger als das Kleidungsstück selbst.

Heute leben wir in einer Zeit, in der das Lesen als Kulturtechnik an Ansehen verliert. In den sozialen Medien spielen Fotos und Bewegtbilder eine immer größere Rolle. Auf dem Buchmarkt drängt das Hörbuch nach vorne. Je weniger Gewicht dem Lesen (und manchmal auch den Inhalten von Texten) zugemessen wird, desto eher tritt der Buchstabe als Bild in den Vordergrund. Diese Entwicklung erkennt man auch in der Mode. Bei Burberry sehen wir geschwungene Lettern auf einem Top aus Seide. Ein wildes Buchstabenmeer ergießt sich über eine Tasche von Longchamp, ähnlich wild typografisch geht es auf einer Hose von MSGM zu. Man kann sich schlecht einen Reim darauf machen, was das alles genau bedeuten soll. Vermutlich gar nichts. Es sind Buchstaben ohne Inhalt, die Sumerer hätten darüber nur den Kopf geschüttelt.

Foto: Peter Langer / Undechiffrierbar: Top von Emporio Armani