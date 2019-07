Müllvermeidung "Ich meide Plastik, wo ich kann"

Luna ist 19 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 14, 12 und 5 Jahren

Neulich hat mir Luna ihr Kosmetik-Equipment gezeigt. Es besteht im Großen und Ganzen aus einem Tiegel Gesichtscreme und Eyeliner. Ihre Zahnbürste ist aus Holz. "Ich meide Plastik, wo ich kann", sagt sie. Ich wusste gar nicht, dass es Zahnbürsten mit Holzstiel gibt. Luna hat mir auch einen Beutel mit den Schalen von Waschnüssen gezeigt. Waschnüsse sind die Früchte des asiatischen Seifenbaums. Ihre Schalen enthalten natürliche waschaktive Substanzen. Luna kocht die Schalen aus und benutzt den Sud danach, um Wäsche zu waschen. "Das riecht null", sagt sie, "das mag ich." Ich hatte bislang auch noch nichts von der Existenz des Seifenbaums gewusst. Und ich hatte gedacht, dass man ja hauptsächlich wegen des guten Duftes des Waschmittels die Wäsche in die Trommel schmeißt. Ich bin ein Kind der Persil-Werbung, so wie Millionen. Ich habe mal gehört, dass der Persil-Duft einer der meistverwendeten Duftstoffe in Deutschland sein soll. Ich selbst glaube auch, dass etwas sauber ist, nur weil ich den typischen Geruch rieche. Aber meine Tochter hat zu wenig Persil-Werbung im Leben gesehen, um davon beeindruckt zu sein. Für Luna soll Waschmittel vor allem die Wäsche reinigen und die Umwelt schonen. Alles, was darüber hinaus dazugemischt wird, will sie nicht haben.

Auch Verpackungen hat sie den Krieg erklärt. Sie nutzt kein Duschgel aus der Flasche mehr, sondern eine Dusch-Seife. Statt Shampoo nimmt sie vegane Shampoo-Seife. Auch von Shampoo-Seife hatte ich noch nie etwas gehört. Luna schaut sich auf YouTube Videos an von Leuten, die man als richtige Müllvermeidungssuperstars bezeichnen muss. Die vermeiden Müll so konsequent, dass der Abfall eines Jahres in ein Einmachglas passt. Ich frage mich, wie sich die Welt verändern würde, wenn noch viel mehr Menschen so handeln würden wie meine älteste Tochter. Sie begeistert sich so sehr dafür, Sachen wegzulassen, wie andere sich dafür begeistern, Sachen anzuschaffen. Ich glaube, in der TV-Abteilung eines Elektromarktes oder an ähnlichen Orten des Massenkonsums war Luna noch nie.

So vieles in der Welt, in der wir leben, basiert auf Konsum. Wir brauchen mehr von allem und immer das Bessere. Die Werbung suggeriert uns: Wenn wir nicht konsumieren können, dann sind wir gescheitert. Lunas Verhältnis zum Konsum ist anders. Es ist nicht so, dass sie ein alternatives Waldmädchen wäre, das sich am liebsten von Beeren und Wurzeln ernähren würde. Für Luna ist Konsum sehr wichtig. Sie fragt aber nicht nach dem Was, sondern dem Wie und dem Warum. Wie wird das hergestellt, wo kommt das her, wer hat das gemacht, was ist da drin? Und warum sollte man das kaufen? Ich glaube, in solchen Fragen steckt einiger Konfliktstoff, denn unsere Warenwirtschaft ist ja vor allem darauf ausgelegt, schöne Oberflächen zu präsentieren. Die Oberfläche soll bunt sein und glänzen und verführen. Aber was ist, wenn das nicht mehr verfängt? Wenn es immer mehr junge Menschen gibt, für die der grenzenlose Konsum kein Versprechen mehr ist, sondern Teil eines Problems? Man wird ihnen kaum mehr die kapitalistische Idee verkaufen können, dass alles Heil der Welt vom Wachstum abhängt. Wie unbequem das ist, spüre ich selbst, weil ich im Gespräch mit meiner Tochter ständig über meine eigenen Defizite stolpere. Zum Glück ist Luna nicht vorwurfsvoll. Sie meint, jeder solle erst mal selbst sein Möglichstes tun, bevor er anderen Vorhaltungen macht. Demnächst will sie sich Zahnpasta selbst mischen. Ich schau mir das mal an.