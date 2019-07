Schweinekotelett mit Kirschen Kirschen als Gemüse

Was spricht dagegen, Obst wie Gemüse zu behandeln? Also es als Beilage zum Fleisch zu verwenden wie in diesem Fall: Kirschen zum Kotelett. Ich brate auch manchmal ein paar Aprikosen mit Olivenöl und Thymian und esse sie auf Salat, oder ich schneide einfach eine Nektarine in den Salat. Doch in meinem Haushalt werden diese Versuche, in der Küche ausnahmsweise mal ein bisschen originell zu sein, nicht ernst genommen. Es werden grüne Bohnen zum Fleisch verlangt, in den Salat sollen nur Gurken und Tomaten. Man hört ja immer wieder, Männer seien heutzutage tief verunsichert angesichts schwindender Privilegien und starker Frauen. Ich kann nur sagen: nicht alle Männer. Manche scheinen kein bisschen unsicher zu sein und durchaus imstande, ohne jede Verlegenheit ihre Ansprüche vorzubringen. Aber gut, ich gebe nach, nächste Woche kommen die Kirschen wieder in den Kuchen.

Butter in einem Topf mit schwerem Boden zerlassen (am besten einem Schmortopf). Koteletts salzen und pfeffern und in der Butter einige Minuten lang von beiden Seiten anbraten, bis das Fleisch goldbraun ist. Wermut darüber gießen. Die Kirschen entsteinen und mit den Thymianzweigen in den Topf geben. Topf abdecken und das Ganze ungefähr zehn Minuten lang bei mittlerer Hitze garen. Falls die Soße zu dünnflüssig ist, nimmt man das Fleisch aus dem Topf und kocht die Flüssigkeit noch eine Weile ein.

Schweinekotelett mit Kirschen

Zutaten für 2 Personen: 1 EL Butter, 2 Schweinekoteletts, Salz, schwarzer Pfeffer, 1 EL Wermut, 500 g Kirschen, 5 Zweige Thymian