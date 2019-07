Seymour Hersh Skandale ohne Ende

Als Seymour Hersh sein Büro verlässt, liegt vor der Tür ein dicker, gelber Briefumschlag. Geheime CIA-Akten, die ein Unbekannter dort deponiert hat? Ohne zu klingeln und ohne anzuklopfen, still abgelegt auf dem Boden des langen, hellen Flurs im dritten Stock eines unscheinbaren Gebäudes im Zentrum Washingtons, wenige Hundert Meter vom Weißen Haus?

Hersh hebt den gefütterten Umschlag auf, öffnet ihn. Nein, keine vertraulichen Papiere. Nur ein neu aufgelegtes Buch von Gabriel García Márquez: The Scandal of the Century. And Other Writings. In wenigen Tagen wird es in die Buchläden kommen. Auf den Rückumschlag hat der Verlag eine Empfehlung von Hersh gedruckt. Lob für das Werk des kolumbianischen Nobelpreisträgers und das Bedauern, dass dieser "so früh ausgecheckt hat und sein Genius nun nicht mehr da ist, um uns zu erzählen, was wir über Donald Trump wissen müssen". Der Verleger hat ihm das Vorausexemplar vor die Tür legen lassen. Hersh freut sich.

Dreieinhalb Stunden haben wir uns an diesem Tag im Mai unterhalten, aber von Erschöpfung keine Spur. Seymour Hersh ist 82 Jahre alt. Er trägt einen dunkelblauen Pullover, ein hellblaues Polo-Shirt, eine leichte Sommerhose. Schlank ist er, scheint gut in Form zu sein. Gestern Abend hat er eine Runde Golf gespielt, neun Löcher, allein.

"Der letzte große amerikanische Reporter", so nannte ihn die Financial Times 2008. Seine Furchtlosigkeit, die besessene Recherche, die Arbeitswut, das beispiellose Netzwerk von Informanten – all dies hat ihn zu einer journalistischen Legende werden lassen. 50 Jahre ist es her, dass er das Massaker an mehr als 500 Zivilisten durch enthemmte amerikanische Soldaten in dem südvietnamesischen Dorf My Lai enthüllte. Seine Berichte über die Morde an Frauen, Kindern und Greisen trugen dazu bei, dass in Amerika die Stimmung gegen den Vietnamkrieg umschlug. Für sein Buch My Lai 4: A Report on the Massacre and Its Aftermath bekam er 1970 den Pulitzerpreis. 32 Jahre alt war er damals, ein freier Reporter, der sich auf eigene Faust, ohne Auftrag einer Redaktion, auf die Suche nach den Mördern gemacht hatte.

Hersh gilt als schwierig. Als aufbrausend und rechthaberisch. Als "einsamer Wolf", der sich in keine Redaktionsdisziplin einfügen wollte, sich mit seinen Chefredakteuren überwarf. Der eines Nachmittags, inzwischen Reporter bei der New York Times, aus Zorn über Bedenken an einem seiner Texte – es ging um die wirtschaftliche Macht des organisierten Verbrechens – die Schreibmaschine nahm, sie durch die Glasscheibe seines Büros warf und nach Hause ging. Am nächsten Morgen, so erzählt Hersh es in seinen Memoiren, waren die Scherben zusammengefegt, die Scheibe war durch eine neue ersetzt worden, und niemand verlor ein Wort über den Vorfall.

Hersh in seinem spartanisch eingerichteten Büro in Washington, in dem er seit 28 Jahren allein arbeitet. Von früheren Arbeitgebern schied er im Streit. © Jared Soares

Wie unverträglich er sein kann, weiß er selber am besten. Dreimal ist er im Streit geschieden: bei der Nachrichtenagentur AP, bei der New York Times und beim New Yorker. Er arbeitet lieber allein. Seit nunmehr 28 Jahren schreibt und recherchiert er in diesem kleinen, fast ein wenig schäbigen Büro an der Connecticut Avenue. Da muss er zu niemandem nett sein, kann höfliche Anfragen am Telefon barsch abweisen. Wie an diesem Donnerstagmorgen: "Das meinen Sie nicht ernst! Good bye!!"

Und kann doch so reizend sein. Vor dem Gespräch in seinem Büro haben wir uns zum Frühstück verabredet, in seinem Stammlokal ganz in der Nähe. Das Tabard Inn ist ein lauschiger Ort in einer ruhigen Seitenstraße. Vor der Tür blüht ein prächtiger roter Rosenstock. Drinnen ein gemütlicher Speiseraum, in dem man ungestört reden kann. Hierher bittet Hersh seine Gäste gern. An den Wänden naive Malerei, "Kamel in Orange mit blauen Trauben als Friedensgabe" – so heißt das Gemälde über unseren Köpfen. In seiner Ruhe passt es so gar nicht zu dem ständig unter Strom stehenden Reporter.

"Ich bin ein Überlebender der goldenen Zeit des Journalismus." So lautet der erste Satz seiner Memoiren, die er im vergangenen Jahr vorgelegt hat und die in diesem Frühjahr auch auf Deutsch erschienen sind. Was waren das für Jahre! Abe Rosenthal, der legendäre Chefredakteur, hatte ihn 1972 zur New York Times geholt, um den Watergate-Enthüllungen von Bob Woodward und Carl Bernstein in der Washington Post etwas entgegensetzen zu können. Aber erst einmal sollte er über die Friedensverhandlungen berichten, die Henry Kissinger mit den Nordvietnamesen in Paris führte.

1. Mai 1972, Hershs erster Tag bei der Times, damals wie heute der Olymp des amerikanischen Journalismus. Am späten Vormittag eilt Rosenthal in den Newsroom. Ob Hersh seinen Pass dabei habe? Nein? "Fahren Sie nach Hause, packen Sie Ihre Sachen, fliegen Sie nach Paris, sprechen Sie mit der nordvietnamesischen Delegation bei den Friedensgesprächen, und finden Sie heraus, was verdammt noch mal da los ist!"

Hersh lässt sich eine American-Express-Karte aushändigen, steigt noch am selben Abend ins Flugzeug. Businessklasse. In Paris ist ein Zimmer im noblen Hôtel de Crillon gebucht. "Ich kam am Morgen an, bestellte erst einmal ein Glas Orangensaft. Kostete 40 Francs, neun bis zehn Dollar!"

Die goldene Zeit des Journalismus, das waren aber nicht nur das Geld und der Glamour. Er fand das eigene Gewerbe damals ehrlicher, redlicher. Die New York Times sei "objektiver" gewesen als das Blatt heute, das sich im Kampf gegen Donald Trump verrenne und keine andere Meinung mehr zulasse. Die ganze Geschichte von der russischen Einmischung in die Präsidentschaftswahl 2016 sei doch "verrückt", regt er sich auf. Hillary Clinton habe als Kandidatin alles falsch gemacht, habe die Demokratische Partei ins Unglück geführt, da habe es die Russen gar nicht gebraucht. "Wo ist der Beweis? Es gibt keinen."