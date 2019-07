Deutschland Geburtenmonate

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, 2019 © 1kilo

Die meisten Kinder werden im Sommer und Spätsommer geboren, deshalb ist der größte Teil unserer Karte rosa. Der Spitzenmonat 2017 war der Juli mit 71.805 Geburten, gefolgt von August und September (der aber wohl an erster Stelle stünde, wenn er auch 31 Tage hätte). Gezeugt werden diese Kinder also in den kalten Wintermonaten. Vor allem in der Adventszeit widmen sich Paare der Familienplanung, sagen Bevölkerungsforscher. Allerdings gilt das offenbar nicht überall: In den blau und violett eingefärbten Städten und Kreisen kam der meiste Nachwuchs im Frühjahr, Herbst oder Winter zur Welt. Die Monate mit der niedrigsten Geburtenzahl sind Februar und April, im Durchschnitt jedenfalls. Nur an wenigen Orten wird diese Statistik auf den Kopf gestellt – im Landkreis Hof (Februar), in den Landkreisen Coburg und Friesland und in Suhl (April). Der Hang zur Sommergeburt mag auch daher kommen, dass viele Eltern ihr Kind vom ersten Geburtstag an in die Kita geben möchten, seit Kurzem haben sie einen Rechtsanspruch darauf. Da viele Kitas nur im August Kinder aufnehmen, haben jene Eltern einen Vorteil, deren Kind im Sommer geboren ist – sie sparen sich so die Wartezeit.