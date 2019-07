Nikolai Kinski "In Berlin ist mir mein Vater auf eine neue Art nahegekommen"

Nikolai Kinski 42, wurde in Paris als Sohn von Klaus Kinski und Minhoï Geneviève Loanic geboren. 1978 ließen sich seine Eltern scheiden, Nikolai Kinski wuchs bei seiner Mutter in Kalifornien auf. Als Schauspieler war er in zahlreichen Kino- und TV- Produktionen zu sehen. Eine Hauptrolle spielt er im Film Traumfabrik, der derzeit in den Kinos läuft.

Ich bin ein ewiger Träumer. Das, was an der Schwelle zwischen unserem Bewusstsein und dem Unbewussten geschieht, hat mich schon immer beschäftigt. Unser Bewusstsein macht nur einen Bruchteil dessen aus, wer wir sind. Wenn wir träumen, treten wir in diesen anderen Bereich ein. Es ist ein Zustand, in den ich auch im wachen Leben eintauche, wenn ich loslasse, die Kontrolle abgebe, in den Momenten, in denen ich beim Spielen in einen kreativen Flow gerate. Danach habe ich oft keine klare Erinnerung daran, was ich getan habe. Mittlerweile suche ich diese Traumzustände sehr bewusst. Dieses Gefühl ins echte Leben zu transportieren schafft große Freiheit.

Als Kind hatte ich einmal einen sehr intensiven Fiebertraum. Es war zu Beginn der Dreharbeiten zu Kinski Paganini. Ich hatte einen viralen Infekt und fühlte mich, als sei ich anwesend auf dem Schlachtfeld in meinem Körper. Ich habe den Kampf zwischen den Viren und meinem Immunsystem miterlebt, abwechselnd aus der Perspektive des Virus und der Blutkörperchen, die ihn bekämpfen. Dieses Gefühl für die Essenz des Lebens, für die Gegensätze, die es bedingen, und für die Möglichkeit, das Fremde in mir wahrzunehmen – all das ist mir seit diesem Traum geblieben.

Als ich 2004 von Los Angeles nach Berlin gezogen bin, hatte das eine traumähnliche Komponente: Obwohl ich vorher nie Deutsch gesprochen hatte, konnte ich die Sprache innerhalb kürzester Zeit verstehen, dann auch sprechen und darin arbeiten. Ich habe sogar auf Deutsch geträumt. Auf dieser Reise zu meinen Wurzeln fühlte ich mich häufig wie in einem Klartraum. Ich war befreit von dem Gepäck anderer Sprachen und Orte. Natürlich hatte ich mich bewusst für diesen Umzug entschieden, aber ich denke, dass auch mein berlinisches Blut mich hierher gezogen hat. Es war also auch wieder dieses Zusammenspiel zwischen Bewusstsein und Unbewusstem.

In Kalifornien wollte niemand wissen, wer mein Vater war. Trotzdem ist mir früh klar gewesen, dass es da draußen viele gab, die sich sehr für ihn interessierten. Anfangs wollte ich nichts damit zu tun haben. Dann habe ich begriffen, dass es zwar einfacher für mich wäre, mich dem zu entziehen – aber es hätte mir nicht entsprochen. In meinem Leben habe ich stets Konfrontationen und Grenzerfahrungen gesucht, und diese Erfahrungen haben mich weitergebracht. Als ich in Berlin den Nachlass meines Vaters gesichtet und mit seinen Texten gearbeitet habe, ist er mir auf eine neue Art nahegekommen. Tatsächlich ist er mir auch in meinen Träumen erschienen.

Mich der öffentlichen Aufmerksamkeit auszusetzen hat mir früher auch Angst gemacht. Ich habe mich manchmal missverstanden und fehl am Platz gefühlt. Aber ich habe gespürt, dass ich zurück zu meinen Wurzeln musste, um dann weitergehen zu können. An diesem Punkt bin ich heute. Inzwischen weiß ich, dass ich nicht Schauspieler bin, weil ich Kinski heiße. Und dass ich eine ganz andere Art von Schauspieler bin, als es mein Vater war.