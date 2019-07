Redewendungen "Ich will nicht in den sauren Apfel beißen!"

Juli ist 5 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 19, 14 und 12 Jahren.

Neulich musste ich wieder mit Juli verhandeln. Ich muss irgendwie dauernd mit Juli verhandeln. Weil sie die Tendenz hat, jeden Deal aufzukündigen, in der Hoffnung, einen noch besseren Deal abschließen zu können. Sie fragte: "Papa, kann ich ein Stück Schokolade haben?" Ich sagte: "Na gut, aber nur ein Stück." Und brach ihr ein Stück von einer Vollmilchschokolade mit weißen Schoko-Kuhflecken ab. "Ich hätte aber lieber ein richtig großes Stück", sagte Juli. Ich brach ihr also ein großes Stück ab, einen ganzen Riegel. Ich bin ein wohlwollender Mensch, man könnte auch sagen: konfliktscheu.

Als Juli den Riegel sah, sagte sie: "Da sind aber ganz wenig Kuhflecken drauf, ich will einen Riegel mit ganz vielen Kuhflecken drauf." Das war dann der Moment, in dem meine Verhandlungsbereitschaft zusammenbrach. Ich schaute sie fest und um Souveränität bemüht an, hielt ihr unverwandt den mit zu wenig Kuhflecken bestückten Riegel hin und sagte: "In den sauren Apfel wirst du wohl beißen müssen, mein Kind." Juli schaute mich entgeistert an. "Ich will aber nicht in den sauren Apfel beißen, der schmeckt überhaupt nicht, dieser saure Apfel!" Juli rannte weg, um bei Mama zu petzen. Nun muss man sagen, dass wir Abonnenten einer dieser sogenannten Biokisten sind. Darin befinden sich auch regelmäßig Äpfel aus regionalem Anbau, die so groß sind wie Babyfäuste und so sauer, dass man nach dem Genuss einen ganzen Tag nicht mehr lächeln kann. Aber auch andere Redensarten nimmt Juli sehr, sehr wörtlich. Einmal traf ich sie, als sie betont unschuldig dasaß, in die Luft guckend. So wie Juli eben dasitzt, wenn sie gerade etwas Verbotenes angestellt hat und dabei gestört wurde, wie zum Beispiel die Schokoladenvorräte im Kühlschrank auszuräubern. "Juli, hast du etwas ausgefressen?", fragte ich. Juli war empört: "Wie soll ich denn was ausfressen, es ist doch gar nichts im Kühlschrank!"

Ich frage mich manchmal, ob Juli diese ganzen Redewendungen wirklich wörtlich nimmt oder diese nur nutzt, um ihr Gegenüber in die missliche Situation zu bringen, erklären zu müssen, dass man das, was man gesagt hat, gar nicht so gemeint hat, wie man es gesagt hat. Denn jede Erklärung, jeder weitere Satz, lenkt ein Stück von dem ab, was man eigentlich ausdrücken wollte. Und weicht so die elterliche Autorität ein kleines bisschen weiter auf. Juli ist da jeder Diskurs recht. Einmal war ich wirklich etwas in Rage, weil Juli endlos getrödelt hatte, als sie sich für den Gang zur Kita ihre Sandalen anziehen sollte. Ich schimpfte: "Mein Gott, warum kannst du dich nicht wenigstens ein bisschen beeilen?" Juli funkelte mich düster an: "Dein Gott? Warum soll das nur dein Gott sein? Das ist nicht nur dein Gott!" Gerade noch hatte ich nur gewollt, dass sich der Nachwuchs die Sohlen an die Füße schnallt, schon befand ich mich in einer theologischen Grundsatzdebatte, die erörtert werden musste, bevor man überhaupt über einen Aufbruch in Richtung Kindergarten diskutieren konnte. Und das war noch einer der glimpflicheren Verläufe.

Wir-müssen-jetzt-los-Situationen sind nämlich die, in denen das Kind am liebsten diskutiert. Wenn sie keine Lust hat, ihr Spiel zu unterbrechen, zum Beispiel. Da ist Juli um keine Sprichwörtlichkeit verlegen. Als ich mich einmal besonders über ihre Lahmheit ärgerte, rief ich: "Juli, jetzt hau rein!" Im nächsten Moment sah ich meine Tochter die Fäuste schwingend auf mich zurennen. "Na gut, dann hau ich eben rein!", rief sie. Ich wich spontan zurück. Das musste ich nun nicht ausdiskutieren.