Süßsaure Auberginen Cremiges Auberginen-Curry

Ich glaube, dass die Leser dieser Seite auf Bewährtes setzen, wobei ihnen auch nichts anderes übrig bleibt, denn meine Haltung zu Innovationen in der Küche ist diese: Sie sind meistens überflüssig. Ich habe neulich ein veganes Croissant mit Aktivkohle gegessen. Es war pechschwarz, schmeckte trocken und bestätigte wunderbarerweise meine Ansichten: Alles Gute ist schon erfunden worden, zumindest fast. Viel Spielraum ist da nicht mehr. Ein Trost: Die Welt ist groß, und so bleibt für die meisten Menschen doch noch vieles zu entdecken. Ich bin auf Tamarindenpaste gestoßen, die aus der an Bäumen wachsenden Tamarinde hergestellt wird. In Thailand, Indien und in einigen Ländern Südamerikas wird damit gekocht. Die Paste schmeckt herbsauer, ein bisschen wie Zitrone, aber milder. Besonders gut macht sie sich in Currys. Sie können ein Glas im Asialaden kaufen und es in den Kühlschrank stellen, dort hält es viele Monate. Denn so viele Rezepte mit Tamarinde fallen einem auch wieder nicht ein. Hier sind drei: Man kann die Paste mit etwas braunem Zucker und einer Prise Salz vermengen und zu im Ofen gebackenen Kürbisspalten essen. Oder man verwendet sie wie Essig in einer Salatsoße. Oder man macht dieses herrliche, cremige Auberginen-Curry.

In einem großen Topf Kokosöl zerlassen, darin in Ringe geschnittene Zwiebeln, fein gehackten Ingwer, angedrückte Knoblauchzehen und Chilipulver ungefähr 5 Minuten lang andünsten. Auberginen erst der Länge nach halbieren, dann vierteln, dann in Schnitze von ungefähr 1 cm Dicke schneiden. In den Topf geben, dazu die in Stücke zerteilten Tomaten. Tamarindenpaste und Kokosmilch hinzufügen, salzen. Ungefähr 20 Minuten lang köcheln lassen. Die aus der Schale gelösten Erbsen hinzufügen, das Ganze weitere 5 Minuten lang mit geschlossenem Deckel köcheln lassen. Wenn einem die Soße zu dickflüssig vorkommt, etwas Wasser dazugießen. Dazu passt weißer Reis.

Süßsaure Auberginen

Zutaten für 2 Personen: 1 TL Kokosöl, 2 kleine Zwiebeln, ein etwa 5 cm großes Stück Ingwer, 2 Knoblauchzehen, ½ TL Chilipulver, 3 mittelgroße Auberginen, 300 g Tomaten, 1 EL Tamarindenpaste, 1 Dose Kokosmilch (400 ml), etwas Salz, evtl. 1 Glas Wasser, 2 Handvoll Erbsenschoten, weißer Reis als Beilage