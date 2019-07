Harald Martenstein Harald Martenstein

Eine Berliner Spezialität sind die vielen Spätis, offiziell heißen sie "Spätverkaufsstellen". Spätis haben gefühlt immer offen. Der Sonntag, sagen Betreiber, sei der Tag mit dem größten Umsatz. Es sind kleine Läden, die anbieten, was man mal eben so brauchen könnte, von Kaffee und Bier über Mehl und Zucker bis zum Dosengemüse. Auch eine Kaffeemaschine ist oft vorhanden. Betrieben werden Spätis in der Regel von Familien mit Migrationshintergrund. Der Späti erinnert mich an die Tante-Emma-Läden, die es gab, bevor Supermarktketten den Markt in ihrem Sinne bereinigt haben. Auf den Tante-Emma-Laden wurden herzzerreißende Nachrufe geschrieben, auch von mir, obwohl ich dort selten eingekauft habe.

