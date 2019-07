Lera Abova "Ich weiß, dass mich niemand anderes retten kann, und ich mag mich, wie ich bin"

Meine nächtlichen Träume sind so intensiv und realistisch, dass ich mich nach dem Aufwachen oft in einer Art Schockzustand befinde; egal ob es sich um angenehme oder unangenehme Träume gehandelt hat. Als Kind in Russland habe ich häufig von einem besseren Leben geträumt, von einem großen Haus und Barbie-Puppen, aber auch davon, auf einer Bühne im Scheinwerferlicht zu stehen. Wenn ich dann aufgewacht bin, habe ich durch das Fenster auf die Müllkippe vor unserem Haus gesehen – ein niederschmetternder Moment. Ich bin in einem winzigen Ort in Sibirien aufgewachsen, hatte keine Vorstellung von Berlin, London oder New York, nicht mal von Moskau.

Lera Abova 26, geboren und aufgewachsen in Slawgorod, Sibirien, zog im Alter von 13 Jahren mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater nach Deutschland. Sie wurde mit 17 als Model entdeckt, ihren Durchbruch hatte sie als Muse des Fotografen David Sims. Sie lebt in Berlin und London und ist gerade in ihrer ersten Filmrolle in Anna von Luc Besson zu sehen.

Seit ich mich erinnern kann, taucht in meinen Träumen der Teufel auf. Ich höre seine furchterregende Stimme, die sagt: "Du kannst mir nicht entkommen." Dann wache ich auf, mit rasendem Herzen, die Stimme noch im Ohr, und habe Angst, wieder einzuschlafen. Der Teufel ist wohl die Verkörperung meiner Ängste. Ich bin ohne Vater aufgewachsen, mit meiner Mutter und meiner Oma, die beiden haben mich sehr geliebt. Später hatte ich einen tollen Stiefvater. Aber als kleines Mädchen zu erfahren, dass du dem Mann, für den du das Wichtigste auf der Welt sein solltest, scheißegal bist, hat eine tiefe Verunsicherung in mir ausgelöst. Ich hatte eine schöne Kindheit, habe aber den Druck gespürt, besser zu sein, damit ich es wert war, geliebt zu werden. Das hat dazu geführt, dass ich Bestätigung lange in Beziehungen gesucht habe. Die Partner, die ich mir ausgesucht habe, waren aber meist wie mein Vater und haben mich abgewertet. Außerdem hat die Verunsicherung dazu geführt, dass ich zu Beginn meiner Model-Karriere regelrecht besessen davon war, nicht dünn genug zu sein. Meine erste Bookerin hat mir das eingetrichtert, eine regelrechte Gehirnwäsche. Ich war ein leichtes Opfer. Glücklicherweise hat sich das geändert. Ich weiß, dass mich niemand anderes retten kann, und ich mag mich, wie ich bin; zumindest meistens.

In den vergangenen Jahren haben sich viele meiner Träume erfüllt. Aber wenn ich zu sehr meinen Tagträumen nachhänge, geht es mir schlecht, weil ich immer auf den nächsten Schritt warte; darauf, dass alles immer besser wird. Der Moment, in dem man das, was man sich erträumt hat, erreicht, ist kurz und schnell vorüber, dann kommt der nächste Traum. Es ist wichtig für mich, zu lernen, auch den Weg dahin zu genießen.

Heute träume ich davon, mir einen großen Namen zu machen, auch als Schauspielerin. Wenn man Geld hat und einen Namen, hat man mehr Möglichkeiten, etwas zu verändern. Ich möchte zum Beispiel meinem kleinen Bruder ein besseres Leben ermöglichen, als ich es hatte. Am liebsten würde ich vieles in meiner Heimat Russland ändern, die Intoleranz gegenüber Randgruppen zum Beispiel ist dort sehr hoch, aber mein Eindruck ist, dass man in dem politischen System in meiner Heimat nur etwas erreichen kann, wenn man gut vernetzt oder reich ist. Da sehe ich keine Chance für mich.