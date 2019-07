Naomi Campbell Übers desinfizieren

Mit der Entfernung von 99,9 Prozent aller Bakterien, wie sie die meisten Desinfektionsmittel versprechen, geht oft auch die Entfernung von 99,9 Prozent allen Respekts vor der Person einher, die sich desinfiziert. Denn wer dieses beißend riechende, durchsichtige Gel zwischen den Fingern verreibt, wirkt dadurch immer gleich misanthropisch und zwanghaft. Die Angst vor Bakterien hat eine Tragik: Es ist die Angst derjenigen, die das Gute und Schöne in der Welt nicht sehen können, weil sie nur die unsichtbaren Keime sehen, die darauf wohnen. Desinfizieren ist ähnlich wie Popeln: Man kann es tun, aber nur diskret, wenn gerade niemand hinguckt.

Naomi Campbell hat sich offenbar vorgenommen, dem Akt des Desinfizierens das Schamhafte zu nehmen. Auf ihrem YouTube-Kanal hat sie gerade ein Video hochgeladen, in dem sie ihre Reise-Routine zeigt: Bevor sie sich im Flugzeug in der Businessclass hinsetzt, rubbelt sie in Gummihandschuhen mit Feuchttüchern über die Oberflächen. "Es ist mir egal, was die Leute denken", sagt sie dazu. Die Bild-Zeitung denkt immer noch, die Routine der "Diva" sei "irre". Wir denken: Endlich eine, die das Desinfizieren aus den Hinterzimmern in die Öffentlichkeit holt.

Von berühmten Menschen hörte man in der Vergangenheit hin und wieder, dass sie desinfizieren, aber nie taten sie es annähernd so offensiv wie Campbell. Es gibt eine BBC-Aufnahme, in der Robbie Williams erst seine Fans abklatscht und danach, offenbar im Glauben, nicht im Bild zu sein, seine Hände desinfiziert. Und Barack Obama beschreibt in seiner Biografie Hoffnung wagen, wie George W. Bush ihm einmal Purell-Handgel angeboten hat, das amerikanische Sagrotan. Er habe angenommen, weil er nicht "unhygienisch" habe erscheinen wollen. Obama blieb gesund und wurde kurz darauf Präsident.

Desinfizieren ermöglicht also Präsidentschaften genauso wie: CO₂-Einsparungen. Schließlich hätte sich Campbell auch in einen Privatjet setzen können, in dem die Luft mit Sagrotan befeuchtet wird und Stewardessen diese weißen Spurensicherungsanzüge tragen. Es ist ein heroischer Akt von Campbell, ein Symbol für Umweltschutz und Gleichheit, dass sie sich einen Linienflug zumutet.

Desinfektion bedeutet also Integration von Promis in die Gesellschaft, es bedeutet angstfreies Händeschütteln, es bedeutet Liebe ohne Erkältungsleiden. Sagrotan ist unser Weg in eine bessere Welt. Wir plädieren für die Enttabuisierung von Gummihandschuhen auf roten Teppichen. Alle sollen so sauber sein, dass sogar Campbell sie für irre Diven hält.