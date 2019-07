Deutschland Planstädte

Quelle: Leinbiz-Institut für Länderkunde Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland, B. Hahn © 1kilo

Vor ein paar Hundert Jahren, als das Land noch nicht so dicht besiedelt war wie heute, wurden ganze Städte am Reißbrett entworfen. Im Zeitalter des Absolutismus konnte ein Monarch den Bau solcher Planstädte schließlich einfach anordnen, und das Ergebnis war dann Ausdruck seiner Macht. So entstanden zwischen 1550 und 1800 eine Reihe von Orten nach standardisierten Grundrissen. Am häufigsten vertreten ist auf unserer Karte das Raster – bekanntestes Beispiel ist die in Quadraten angelegte Innenstadt Mannheims. Ein verbreitetes Planungsprinzip war auch die Achsensymmetrie, die etwa in Ludwigslust umgesetzt wurde: Die Schlossanlage wurde hier senkrecht zur Stadt ausgerichtet. Karlsruhe, Neustrelitz und Oranienburg sind radial, also sternförmig, angelegt. Das Zentrum Freudenstadts dagegen erinnert an die verschachtelten Quadrate eines Mühle-Bretts. Die meisten Planstädte wurden ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gegründet, als die Bevölkerung durch den Dreißigjährigen Krieg und die Pest stark dezimiert war. Oft wurden Flüchtlinge angesiedelt, die anderswo wegen ihres Glaubens verfolgt wurden. Für die Hugenotten etwa baute man in Erlangen einen neuen Stadtteil.