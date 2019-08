Ich habe einen Traum "Madonna hat ihre Träume wahr werden lassen und die vieler Fans – auch meine"

Als Teenager habe ich endlos vor dem Spiegel posiert, Luftgitarre gespielt und davon geträumt, Joe Strummer zu sein, der Sänger der Band The Clash. Ich wollte mir eine Gitarre kaufen, aber meine Eltern waren dagegen – sie glaubten, dass mein Interesse an Musik schnell wieder erlahmen würde. Es war das erste Mal, dass meine Eltern mir einen Wunsch abschlugen. Ein Jahr lang habe ich dann jedes Wochenende als Kartenabreißerin in einem Kino gejobbt, bis ich 200 Dollar zusammenhatte. Ich war 15. Mein Vater ist dann immerhin mit mir in den Gitarrenladen gegangen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden