Familie Wer ist mein Vater?

30. Januar 2019: Ich war eben bei der Polizei – das Revier befindet sich in einem hässlichen Achtzigerjahre-Gebäude in Zürich. An der Wand hing ein Kalender, der ein verschneites Schweizer Dorf zeigte. Ich sagte: Guten Tag. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier am richtigen Ort bin, aber ich suche meinen Vater. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen und habe keine Ahnung, wie man da vorgeht. Können Sie mir vielleicht weiterhelfen?

Ich habe meinen Vater nie vermisst. Für mich war dieses Vater-Ding immer etwas Abstraktes. Wie die Milchstraße. Oder ein Kubus. Ich kannte zwar den Begriff, aber für meinen Alltag hatte er keine Bedeutung. Überhaupt erst kapiert, dass bei mir etwas anders war als bei den anderen, hatte ich am ersten Tag in der Grundschule. Da war ich sechs Jahre alt, und die anderen Kinder fragten: Wo ist dein Papa? Und als ich sagte, ich hätte keinen, wurden sie mitleidig. Dann schob ich zwei Wochen lang die Krise, weil ich plötzlich überall Papas sah, im König der Löwen-Film, in der Nutella-Werbung – nur bei mir gab es keinen.

Bei uns zu Hause gab es bloß den jeweils aktuellen Freund meiner Mutter. Aber das waren Männer, keine Papas. Ich dachte gründlich darüber nach, dann hatte ich die Sache für mich zurechtgelegt. Ich erklärte meinen Klassenkameraden: Schaut, mit Papas ist es wie mit Booten (ich glaube, ich meinte Jachten). Wenn du mit einem Boot aufwächst und es dir dann weggenommen wird, bist du traurig, weil etwas fehlt. Aber wenn du nie ein Boot hattest, dann kannst du auch nichts vermissen. Das leuchtete allen ein – und die Sache hatte sich vorerst erledigt.

Nun, 19 Jahre später, will ich meinen Vater suchen. Warum, weiß ich nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Zeit reif ist. Nur: Wie findet man jemanden, der seit einem Vierteljahrhundert verschollen ist? Was sagt man, wenn man ihn findet? Und ist diese Person dann mein Vater oder ein Unbekannter, der zufällig die Hälfte meiner Gene gestiftet hat?

Ich habe Angst, der Polizist könnte mich für verrückt halten. Vermutlich kommt nicht jeden Tag eine junge Frau vorbei, die ihren Vater verloren hat. Der Beamte erklärt mir aber bloß, dass die Polizei nur nach Kindern und Kriminellen suchen dürfe. Als ich wieder nach draußen trete, beginnt es zu schneien. Ich denke: Das hatte ich mir irgendwie pathetischer vorgestellt.

Die Geschichte erzählt sich gut. Gezeugt wurde ich in einem Hilton-Hotel in Dresden, und eigentlich hätte es mich gar nicht geben sollen. In diesem Sommer nahm meine Mutter, damals 20, die Pille, aber zum Glück hatte sie etwas Falsches gegessen und musste sich übergeben. Mein Vater war ein junger Fotograf, der offenbar ziemlich viel Ecstasy nahm und Haare hatte wie Jesus. Meine Mutter arbeitete in einem Plattenladen und sah aus wie (eine sehr dünne) Madonna. Rote Lippen, blonde Mähne, Lederjacke.

Die beiden lernten sich in einem Café kennen, sie hatten eine kurze Affäre, viel Spaß und blöderweise dann auch ein Kind. Also mich. Vor Kurzem erfuhr ich, dass ihr gemeinsamer Song Mysterious Ways war – vom U2-Album Achtung Baby. Als meine Mutter im zweiten Monat schwanger war, ließ sie meinen Vater jedoch sitzen, weil sie die Nase voll hatte von seinen cholerischen Anfällen. Am 3. April 1993 kam ich zur Welt. Als das Gericht meinen Vater aufforderte, Unterhalt zu zahlen, tauchte er unter.

31. Januar 2019: Wenn man "Privatdetektiv Zürich" googelt, erhält man 50 Treffer. Ich rufe den erstbesten an und erkläre ihm, dass ich meinen verschollenen Vater suche, aber fast nichts über ihn weiß. Er meint: Wir finden jeden.

Ich habe mir immer vorgestellt, dass mein Vater aussieht wie Damon Albarn, der Sänger der britischen Band Blur – na ja, eigentlich habe ich mir vorgestellt, dass er mein biologischer Vater ist. Er hat genauso blaue Augen wie ich, diese aschblonden Haare, diese feingliedrigen Hände. Jahrelang hing ein Blur-Poster an unserem Kühlschrank. Nichts ergab in meinem Kopf so viel Sinn wie dass Albarn mein Vater ist. Vermutlich wollte ich einfach einen berühmten Vater.

5. Februar: Der Detektiv trägt Glatze und Apple Watch, sein Büro ist steril wie eine Zahnarztpraxis. Ich überreiche ihm die Gerichtsakten von 1993 und erkläre ihm, dass ich wirklich nichts wisse, außer dass mein Vater ursprünglich aus einem englischsprachigen Land kam und in den Neunzigern in Europa gestrandet war. Er sagt, er werde nun mit "diversen Partnern im Ausland kooperieren" – was das heißt, will er nicht verraten. Er werde sich aber mit einem Kostenvoranschlag melden. Zum Abschied überreicht er mir seine edle Visitenkarte.

Ich habe nur zwei Dinge von meinem Vater: ein Foto, das er von meiner Mutter schoss, als sie schwanger war, und eine Schatulle aus Leder, in der ich Akku-Ladekabel aufbewahre, von denen ich nicht mehr weiß, zu welchem Gerät sie gehören. Sonst habe ich nichts, was seine Existenz belegt. Er ist ein Phantom.

Fast immer, wenn ich Leuten erzähle, dass ich meinen Vater noch nie in meinem Leben gesehen habe, führe ich anschließend die gleiche Unterhaltung.

Das Gegenüber fragt: "Also noch gar nie?"

Und ich sage: "Nein, ich weiß nicht einmal, wie er aussieht."

"Was? Du hast nicht mal ein Foto gesehen?"

"Nein", sage ich, "das möchte ich auch nicht. Ich wollte immer, dass mein Vater ein Abstraktum bleibt. Ich wollte nie eine Projektionsfläche für irgendwelche Ansprüche oder Wünsche."

"Aber es interessiert dich doch sicher, wie er aussieht!"

"Na ja. Es gibt so etwas wie eine biologische Neugierde. Ich möchte wissen, wer mir seine Gene vererbt hat. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich nur meine Mutter. Wir reden gleich, wir lachen gleich. Aber ich bin viel zierlicher gebaut, und meine Haare haben diesen Rot-Stich. Woher?"