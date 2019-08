Deutschland Jugendarbeitslosigkeit

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) © 1kilo

Im Vergleich zu anderen Ländern ist der Arbeitsmarkt für junge Menschen in Deutschland eine Insel der Glückseligen. Während Griechenland und Spanien mit einer Jugendarbeitslosenquote von über 30 Prozent kämpfen, hat Deutschland mit rund fünf Prozent den niedrigsten Wert der EU. Das hängt mit der guten Wirtschaftsleistung, aber auch mit dem demografischen Wandel zusammen: Seit Jahrzehnten schrumpft die Gruppe der 15- bis 24-Jährigen hierzulande. Dort, wo Unternehmen Nachwuchskräfte brauchen, sind die wenigen Jugendlichen, die eine Ausbildung oder Arbeit suchen, also heiß begehrt. In großen Teilen Bayerns und Baden-Württembergs, wo die Wirtschaft besonders gut läuft, liegt die Arbeitslosenquote daher nur bei bis zu drei Prozent. In strukturschwachen Gegenden ist sie dagegen zweistellig. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern haben es Jugendliche häufig schwer: Die Auswahl an Ausbildungs- beziehungsweise Arbeitsplätzen ist hier nicht groß, die dominanten Branchen wie Gastronomie oder Landwirtschaft sind für viele nicht attraktiv. Trotzdem liegt der deutsche Spitzenwert in Schwerin (14,5 Prozent) im EU-Vergleich noch im Durchschnitt.