Architekturpreis Preisgekrönte Privathäuser

Quelle: Bund Deutscher Architekten © 1kilo

Eine zum Wohnen umgebaute Mühle in Heidelberg und ein Haus mit Betonhülle und Holzkern in Lörrach – sie gehören zu den schönsten Ein- und Zweifamilienhäusern im ganzen Land. Oder anders ausgedrückt: Sie sind Häuser mit besonders hoher architektonischer Qualität. So formuliert es der Bund Deutscher Architekten (BDA), der diese Gebäude mit einem Preis ausgezeichnet hat. Unsere Karte zeigt die Standorte von 159 solcher außergewöhnlichen Privathäuser, im Häuslebauer-Land Baden-Württemberg befinden sich die meisten. Hier hat es Tradition, dass Familien ihr eigenes Heim bauen, die finanziellen Mittel sind auch vorhanden, und die Architektendichte ist hoch. Ein weiterer Grund: Der BDA hat in Baden-Württemberg besonders viele Regionalverbände mit eigenen Preisverfahren vor Ort, das ist historisch so gewachsen – und wo viele Preise ausgelobt werden, können eben auch viele gewonnen werden. In Bayern und NRW ist es ähnlich. Hamburg und Thüringen sind die einzigen Bundesländer, in denen seit 2009 kein Ein- oder Zweifamilienhaus ausgezeichnet wurde. Dort sind es Konzerthäuser oder Universitätsgebäude, die die Architekturpreise gewinnen.