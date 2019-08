Brustbeutel Geld um den Hals

Der Brustbeutel ist wieder da, wir sehen ihn in der Herrenmode um den Hals des Mannes baumeln: unscheinbar bei Dior Homme und im Großformat bei Kenzo, in Türkis bei Jil Sander und in Rot bei Prada. Das ist einerseits eine schöne Nachricht, denn nun haben Handy, Kreditkarte und Schlüssel endlich einen sicheren Platz gefunden. Zuvor stopften sich Männer diese kleinen Utensilien in die Hosentaschen, die dann unangenehm beulten. Doch andererseits muss man sich fragen: Warum erst jetzt? Warum haben Männer nicht schon viel früher eine zuverlässige Aufbewahrung für ihr Kleinzeug erhalten?

Es ist ja nicht so, dass der Geldbeutel eben erst erfunden worden wäre. Bereits in ägyptischen Hieroglyphen finden sich Abbildungen von um die Taille getragenen Lederbeuteln. Und Brustbeutel gab es schon bei den Ureinwohnern Nordamerikas: Sie dienten als Aufbewahrungsort für Schmuck, Nähutensilien und Hygienemittel. Außerdem wurden sie von Schamanen genutzt, um heilende Steine und Kräuter mit sich zu tragen.

Mit dem Geldbeutel kamen im Mittelalter dann allerdings auch die Beutelschneider: Diebesgesindel, das sich darauf spezialisiert hatte, die an den Gürtel gebundenen Beutel zu ergaunern. Je größer die Notwendigkeit wurde, Zahlungsmittel mit sich herumzutragen, desto mehr war man fortan um Unauffälligkeit bemüht. So entstand im 17. Jahrhundert die Geldkatze – ein in den Gürtel gearbeiteter Beutel, der unter Kaufleuten und Reisenden sehr beliebt war. Zur gleichen Zeit setzten sich auch sogenannte Geldstrümpfe durch, um Wertsachen zu transportieren. Dabei handelte es sich um einen an beiden Enden zugenähten Schlauch mit einem Schlitz in der Mitte. Faltete man diesen Geldbeutel in der Mitte, war auch er einfach am Gürtel zu befestigen. Das schien den Trägern unauffälliger, als ihr Geld um den Hals zu tragen, und je mehr der Mann zum Geldträger wurde, desto weniger wollte er danach aussehen.

Das hat sich offenbar geändert. Denn die sogenannten neck pouches baumeln jetzt schwer übersehbar über den Brustkörben markenbewusster Männer. Sie sind insofern praktisch, als das Logo des Herstellers meist deutlich ins Auge springt. Besser kann man sich kaum als Kunde einer bestimmten Marke zu erkennen geben. Auffällig ist, dass diese Mode heute vor allem bei jungen Männern zu sehen ist. Vielleicht ist es bei diesen einfach noch nicht so lange her, dass sie praktische Erfahrung mit Brustbeuteln gesammelt haben. Damals nämlich, als Mama ihnen einen Beutel an einer langen Kordel umhängte, damit der Sohn das Eintrittsgeld fürs Freibad nicht wieder verliert.

Foto: Peter Langer / Geldanlage fürs Geldhineinlegen: Brustbeutel von Prada