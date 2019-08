Geschmorte Paprika Peperonata, süß und sauer

Die Leute haben Mitleid mit mir, sie sagen: Du Arme, du musst immer so viel kochen, hier hast du ein Rezept, das du für deine Kolumne verwenden kannst. Dieses hier stammt von einer Freundin, die es in einem Kochbuch entdeckt hat, das sie wiederum von ihrer Mutter geschenkt bekommen hat. Das Buch heißt Die neue digitale Kochschule, und wir drei sind uns einig, dass das ein unattraktiver Titel ist: Das Schöne am Kochen ist ja, dass es zur Abwechslung mal nicht digital ist, und eine Schule ist jetzt auch nicht das Sinnlichste, was einem so einfällt. Aber hinter dem Titel verbirgt sich eine Sammlung wunderbar klassischer Rezepte, die eigentlich so wirken, als hätten sie noch nie etwas von Digitalisierung gehört und von Yotam Ottolenghi auch nicht. (Digital ist nur, dass neben den Rezepten QR-Codes stehen, die man in sein Telefon scannen kann, um die Zubereitung des Essens im Video zu sehen. Aber man kann es eben auch lassen.) Es werden Rindercarpaccio und Entenrillettes serviert, Balsamico-Zwiebeltarte, Erbsenrisotto und ebendiese köstliche, einfache süßsaure Peperonata.

Paprikaschoten vierteln, auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech verteilen, etwas Olivenöl darüberträufeln, salzen. Den Grill des Backofens anstellen und Blech ungefähr 15 bis 20 Minuten im Ofen lassen. Die Haut der Paprikas hat sich dann schwarz gefärbt. Ein Küchenhandtuch nass machen, feucht über das Blech legen und ungefähr 10 Minuten warten. Dann lässt sich die verbrannte Haut der Paprikas leicht mit den Fingern entfernen.

In einem Topf gehackte Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl andünsten. In Stücke geschnittene Paprikas, Dosentomaten, Essig und Lorbeer dazugeben. Ungefähr 20 Minuten schmoren lassen. Mit Zucker und etwas Essig abschmecken, nicht zu sparsam sein. Gehacktes Basilikum hinzufügen. Dazu passen mit Parmesan oder Mascarpone verfeinerte Polenta oder in Olivenöl geröstetes Weißbrot.

Gebackene und geschmorte Paprikas (Peperonata)

Zutaten für 4 Personen: 2 rote und 2 gelbe Paprikas, Olivenöl, Salz, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 400 g geschälte Tomaten aus der Dose, 2 EL Essig, 1 Lorbeerblatt, 1 gute Prise Zucker, 2 EL gehacktes Basilikum