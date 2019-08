Fußballvereine Fußballvereine von Einwanderern

Fußballvereine von Einwanderern Fußballvereine von Einwanderern Quelle: Eigene Recherchen © 1kilo

Wenn eine Handvoll Fußballbegeisterter mit ausländischen Wurzeln sich durch deutsches Vereinsrecht kämpfen und einen Fußballclub gründen – ist das nicht ein großer Schritt zur erfolgreichen Integration? Unsere Karte zeigt die Orte jener 384 Einwanderervereine, die heute in den obersten neun Ligen spielen. Der erfolgreichste ist Türkgücü München, er stieg kürzlich in die Regionalliga Bayern auf – einer von 219 türkischen Vereinen auf unserer Karte. Eine Mehrheit, die nicht überrascht, da die Türken die größte Gruppe unter den Einwanderern bilden. Im Ruhr- und im Rhein-Main-Gebiet sowie in Hamburg und Berlin sind türkischstämmige Vereine besonders zahlreich. Auf dem zweiten Platz, wenn auch zahlenmäßig weit abgeschlagen, liegen die Kroaten, die vor allem in Süddeutschland kicken. Der älteste Verein heißt Lupo Martini Wolfsburg, er ging aus dem 1962 gegründeten Sportclub Lupo hervor und ist heute einer von zwei italienischstämmigen Vereinen am VW-Sitz. Im Osten bleibt die Karte leider leer. In der DDR wurde das Vereinswesen streng kontrolliert. Auch dort gründeten Migranten erste Vereine, nur haben es diese noch nicht in die obersten neun Ligen geschafft.