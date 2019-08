Heidi Klum Über Schmach

Das Schöne am Ausland ist ja, dass man es nicht so gut kennt. Also fährt man mal hin, meist im Sommer, und guckt es sich an. Das Blöde am Ausland ist aber auch: dass man es nicht so gut kennt. Wer zum Beispiel, ganz ehrlich, versteht, was auf diesen Zusatzschildern unter französischen Parkverbotsschildern in Strandnähe steht? Man überlegt eine Weile rum, bemüht eine Übersetzungs-App, wägt ab, ob man sich einfach dumm stellen sollte und ob das Knöllchen den Weg bis in die Heimat überhaupt findet. Der Fahrer, das ist das Unschöne, votiert meist für das Gegenteil von dem, wofür der Beifahrer votiert, was nicht unbedingt zur Stimmungshebung beiträgt unter südeuropäischen Parkverbotsschildern.

Und natürlich ist neuerdings alles noch schlimmer. Weil alle so penetrant viel reisen, darf man im Ausland praktisch gar nichts mehr. Italien ist anscheinend inzwischen eine einzige Verbotszone für Touristen. Kürzlich wurde es für ein Berliner Rucksacktouristenpärchen teuer, in Venedig an der Rialto-Brücke friedlich Kaffee aufzubrühen – 950 Euro Strafe (vermutlich berechnet aus dem Gegenwert der eingesparten Cappuccini in einem Café auf dem Markusplatz). Ein Österreicher soll 300 Euro zahlen, weil er in Triest in einer Hängematte schlief. Von der Spanischen Treppe in Rom erfuhr man wenig später, dass auf ihren Stufen ein absolutes Sitzverbot herrsche (für alle Autoreisenden: Hinsetzen ist das Parken der Rucksacktouristen). Und Heidi Klum, die soeben einen Mann im besten Rucksacktouristenalter geheiratet hat, darf mit ihm nicht mal mehr in der Blauen Grotte von Capri romantisch baden. Weil sie es dennoch gemacht haben soll, muss sie nun angeblich 6000 Euro zahlen. Das tut natürlich weh, denn sie wollten eine Hochzeit feiern wie Königin und König, werden aber bestraft wie studentische Rucksacktouristen. Plötzlich befinden sie sich inmitten der Großgruppe der Lonely Planet- Tölpel.

Ob das Bad so richtig romantisch war, bevor die Polizei eintraf, darf bezweifelt werden. Wahrscheinlicher ist doch, dass es zwischen den beiden zu einem an das französische Parkdilemma erinnernden Dialog gekommen ist. Er zu ihr, leise, wegen der angeblich anwesenden knapp 20 Gäste: "Ich meine, wenn das jeder machen würde ..." Sie: "Ach, komm, sei nicht immer so ein Spaßverderber!" Er: "Was meinst du mit: immer?"

Wir empfehlen dem Paar für die hoffentlich lange Ehe als Reiseziel Schweden, wo Zelten im Wald erstaunlicherweise noch immer erlaubt ist. Vor dem Kaffeekochen aber bitte die aktuelle Waldbrandstufe (brandrisk) checken, ja?