Lammfellmantel Im Schafspelz

Nur wenige Kleidungsstücke werden so sehr mit einer bestimmten Dekade in Verbindung gebracht wie der Afghanenmantel mit den Siebzigerjahren: Man fühlt sich mit diesem Kleidungsstück sofort in die Zeit der Hippie-Kommunen versetzt. Der Afghanenmantel ist ein traditioneller Mantel des Paschtunen-Volks. Er besteht aus Schafs- oder Ziegenleder und ist mit Schafsfell gefüttert, das an Kragen und Ärmeln umgeschlagen wird. Das Wildleder wird oft gefärbt und an der Außenseite mit Seidengarn bestickt.

In den Siebzigern zogen die Hippies auf der Suche nach Erfüllung und Erleuchtung in Richtung des indischen Subkontinents. Auch wenn sie den Sinn des Lebens dort nicht fanden – jede Menge günstige Lammfellmäntel fanden sie auf jeden Fall. So kam der Afghanenmantel nach Europa und in die USA, wo ihm etwa Georgie Fame und Jimi Hendrix große Auftritte verschafften. Eric Burdon und David Bowie fanden den Afghanenmantel sogar so festlich, dass beide ihn bei ihren Hochzeiten trugen. Spätestes als die Beatles auf dem Cover ihres Albums Magical Mystery Tour in (umgestülpten) Afghanenmänteln posierten, war ein Massentrend geboren. Bald zählte der Lammfellmantel zu den frühen Produkten der Fake-Fashion, denn billige Imitate aus dem Iran und der Türkei kamen auf den Markt. Diese Mäntel hatten meist eine schlechtere Qualität und mitunter einen unangenehmen Geruch. Später wurden die Hippies bürgerlich, und der Afghanenmantel wurde Bestandteil der allgemeinen Garderobe. Er war gewissermaßen der Pelz der kleinen Leute. Denn im Vergleich zu einem klassischen Pelzmantel waren die mit Lammfell gefütterten Mäntel stets sehr viel günstiger zu haben. So ein Kleidungsstück stand immer auch für einen alternativen Lebensstil.

Nun aber ist der Afghanenmantel in der Luxusmode angekommen: Bei Céline gibt es einen mit Lammfell gefütterten Wildledermantel mit kurzen Ärmeln, bei Burberry und Gucci Mäntel mit Ärmelaufschlägen aus Fell. Dass der Lammfellmantel nun wieder so populär ist, liegt wohl auch daran, dass der Pelz der armen Leute der einzige Pelz ist, der heute noch moralisch akzeptabel erscheint. Nerze, Füchse und Kojoten sind als Pelztiere nicht mehr tragbar. Die Luxusmode möchte nicht mehr nach Luxus aussehen, sondern auch gerne alternativ sein. So als ginge es gar nicht ums Geld, sondern um Höheres (selbstverständlich zu gleich hohen Preisen). Da passt der Afghanenmantel gut, denn mit ihm assoziiert man immer noch eher den bodenständigen Paschtunen als Tierquälerei. Obgleich ein Lamm vermutlich überhaupt nicht weniger leidet als ein Fuchs, wenn ihm für die Mode das Fell abgezogen wird.