Die großen Fragen der Liebe Hat die Karrierefrau keine Ahnung?

Die Frage: Thomas und Mary haben sich als Trainees in einem Konzern kennengelernt. Thomas freut sich, wenn Mary Erfolg hat – selbst als sie ein Superangebot bekommt, während er leer ausgeht. Kurz vor dem Job- und damit Standortwechsel wird Mary schwanger. Thomas hat die Lust an der Karriere eh verloren, möchte sich weiterbilden und selbstständig machen. Er bietet an, sich um das Baby zu kümmern, während Mary zu ihrem neuen Job pendelt. Anfangs klappt das, allerdings muss er sich zusammennehmen, wenn sie am Freitag vom Management-Stress erzählt, während er nur auf die ersten Zähne des Babys verweisen kann. Dann wird Thomas’ Mutter krank und kann ihn nicht mehr ablösen, während er seine Fortbildung besucht. "Das lässt sich organisieren", sagt Mary. Thomas explodiert: "Du hast ja keine Ahnung! Ich halte das nicht mehr aus!"

