Sparsamkeit "Das ist viel  zu teuer!"

Greta ist 12 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 19, 14 und 5 Jahren

Ich liebe Museumsshops, schon als Kind habe ich sie geliebt. Damals waren das Läden, in denen man vor allem Bücher kaufen konnte. Manchmal gab es aber auch Mineralien, Haifischgebisse und Ähnliches. Dinge, die ein bisschen seltsam waren, die es aber nur in Museumsläden gab. Brauchte man den Kram? Bestimmt nicht. Aber irgendwie war er gleichzeitig zauberhaft.

Heute führe ich meine Kinder gerne ins Museum, auch wegen der Museumsshops, die wir besuchen, sobald wir mit den Ausstellungen fertig sind. Neulich waren wir in einem botanischen Garten. Botanische Gärten haben heute auch Shops. Ich sagte meinen Töchtern, dass sich jede etwas aussuchen dürfe. Das ist eine Aufgabe, mit dem keine meiner Töchter ein Problem hat – außer Greta. Wenn Greta sich etwas aussuchen darf, beginnt sie eine betriebswissenschaftliche Studie. Jeder Preis im Geschäft wird verglichen. Vor allem um herauszufinden: Ist das alles zu teuer? Etwas zu kaufen, das ihr zu teuer erscheint, bereitet meiner Tochter nämlich geradezu körperliche Schmerzen. Dabei muss es sich nicht mal um Dinge handeln, die man selbst bezahlen muss. Es reicht, dass jemand mit der Ungerechtigkeit durchkommt, unverschämte Preise zu verlangen. "Das kann ja wohl nicht sein, was das kostet, das ist doch alles viel zu teuer!"

Greta entdeckte lauter Preiskatastrophen. Ein Stück vegane Bioseife: sechs Euro! Eine pflanzliche Gesichtscreme: 24 Euro! Ich war mit ihr schon einmal in einem Harry-Potter-Souvenir-Shop, Greta ist Harry-Potter-Fan, sie durfte sich etwas aussuchen. Sie suchte. Schließlich sagte Greta: "Komm, Papa, wir gehen." Und, in einem entrüsteten Ton, als wäre sie von Lord Voldemort persönlich beleidigt worden: "Das sind unglaubliche Preise, ein Schlüsselanhänger für acht Euro, acht Euro!" Das ist natürlich einerseits traumhaft: ein Kind, das aufs Geld schaut, anstatt seine Eltern als Goldmine zu begreifen. Ich bin sehr stolz auf meine sparsame Tochter. Meistens jedenfalls. Denn bis Greta ihre Marktforschung im Laden beendet hat, dauert es lange, so lange, dass man fast jeden Preis dafür zahlen würde, nur damit sie sich endlich entscheidet. So ging es auch im Shop des Botanischen Gartens. Eine pflanzliche Handcreme: 20 Euro! Greta konnte es gar nicht glauben. Ich versuchte ihr zu erklären, dass die meisten Dinge in so einem Laden teuer seien, schließlich sei das ja ein Museumsshop und kein Ein-Euro-Laden. Ein-Euro-Läden nämlich sind das Paradies für Greta. Dort bekommt man fast alles und bezahlt fast nichts. Die Differenz zwischen dem, was man im Ein-Euro-Laden und im Rest der Welt zahlt, spart Greta.

Eine meiner Sorgen ist, dass Greta mich für unzurechnungsfähig halten könnte. Einmal war sie dabei, als ich in einem kleinen Antikgeschäft ein niedliches Briefmarkenkästlein gekauft habe. Etwa hundert Jahre alt, für 70 Euro. Greta war kurz davor, Hilfe zu holen: "Bist du verrückt? Echt 70 Euro für so ein kleines Ding? Ich bastel dir eine Schachtel, wenn du unbedingt etwas brauchst, um deine Briefmarken zu verstauen!" Das nahm ich ihr sofort ab, denn Greta macht gerne Geschenke. Sie ist nicht geizig, sondern sparsam.

Ich habe einmal gelesen, dass die erste Million, die man macht, weniger eine Frage des Erfolges als eine Frage der Disziplin sei. Ob man das Geld, das man nicht zum Leben brauche, auf den Kopf haue oder in Anlagemodelle stecke. In dieser Hinsicht freue ich mich auf den Lebensabend mit reicher Tochter, die mich bis dahin hoffentlich noch nicht hat entmündigen lassen.