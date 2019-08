Mike Tyson Über den Hanfanbau

Bis vor Kurzem galt es unter Prominenten als chic, dem Winzer in sich freien Lauf zu lassen. Ob Francis Ford Coppola oder Bob Dylan, Brad Pritt oder Sting, Justin Timberlake oder die Beckhams: Sie alle gingen in die Lese – oder erweckten zumindest den Anschein, zu wissen, was das bedeutet. Aber seit 2018 in Kalifornien und einigen anderen US-Staaten erlaubt wurde, Marihuana auch ohne ärztliches Attest an Kunden zu verkaufen, ist Hanf der neue Wein – und die eigene Hanfplantage ist der neue eigene Weinberg. Berühmtester Hanfbauer ist Mike Tyson (Anbaufläche: 16 Hektar, das entspricht der Fläche von ungefähr 4.300 Boxringen).

Erlebt der frühere Boxer Tyson, der im Ring so vielen wehgetan hat, auf seine älteren Tage – er ist 53 inzwischen – seine paulinische Wandlung und agiert fortan als Schutzpatron von Schmerzpatienten? Sein alter Rivale Evander Holyfield hätte einen schmerzstillenden Joint jedenfalls sehr gut gebrauchen können, nachdem ihm Tyson beim Kampf um den WBA-Schwergewichts-Titel im Juni 1997 ein Stück seines rechten Ohrs abgebissen hatte.

Oder will Tyson sich nur kostengünstig selbst Joints reinziehen? Selbst gemachte Drogen sind bekanntlich viel billiger (geringere Kosten für Transport und Vertrieb). In seinem Podcast berichtete Tyson jüngst jedenfalls, dass eine "wir" genannte Gruppe von Mitarbeitern monatlich Gras im Wert von 40.000 Dollar verbrauche. Wir (also wir vom ZEITmagazin) wissen natürlich nicht genau, was ein Gramm Gras derzeit so kostet und wie viele Konsumenten mit "wir" so gemeint sind, aber es ist offensichtlich: Da wird einiges an landwirtschaftlichen Erzeugnissen weggekifft. Und wir machen uns Sorgen, dass der Ex-Boxer, der mit Mitte 40 schon mal pleite war, auch in diesem Wachstumsmarkt, der ein Milliardenmarkt sein soll, betriebswirtschaftlich versagen könnte.

Ist es nicht auch ein schlechtes Omen, dass die Tysonsche Ranch in der Nähe des Death Valley liegt? Erst recht für alle, die immer schon glaubten, der Weg vom ersten Joint bis zum goldenen Schuss dauere kaum länger als einst ein Kampf des K.-o.-Königs Tyson? Immerhin sind die Hanfpflanzen, wie es auf der Website der Tyson-Ranch heißt, zu 100 Prozent pestizidfrei. Das beruhigt natürlich. Und erinnert wohltuend an den Biowein von Sting.

Tyson galt stets als Boxer, der sich nicht nur wenig Gedanken um seine Zukunft machte, sondern prinzipiell wenig Zeit zum Denken fand. Dass er nun Hanf anbaut, ist ein gutes Zeichen. Er hat erkannt: Für die Erweiterung seines Bewusstseins ist noch massig Platz.