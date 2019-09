Iris Apfel Die innere Freiheit

In ihrer New Yorker Wohnung begegnet man Iris Apfel als Erstes im Miniaturformat: Auf einer Kommode im Flur steht eine Barbiepuppe mit weißem Haar und einer kreisrunden, schwarz gerahmten Brille in Übergröße. Sie trägt einen grünen Hosenanzug, üppigen bunten Halsschmuck und eine rosa Krawatte mit aufgedruckter Ananas. Letztes Jahr hat der Spielzeughersteller Mattel die heute 98-jährige Iris Apfel als Puppe produziert. Barbie – das war doch mal ein blondes Wesen mit unrealistischen Körpermaßen, das in einem rosa Haus wohnte. Aber diese Barbie hier hat sogar Falten. Zwar nur ganz winzige über den Augen, aber immerhin. Die Spielzeugpuppe von Millionen kleiner Mädchen existiert heute in der Version einer alten Frau.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden